Аварія на водопроводі: де брати воду жителям Пущі-Водиці та Горенки

На місці аварії триває обстеження та визначення ступеня пошкодження магістралі

Термін виконання аварійних робіт поки що невідомий

Фахівці «Київводоканалу» ліквідовують пошкодження водопровідної магістралі на розі вулиць Міська і Курортна, Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал».

Вказується, що для проведення аварійно-відновлювальних робіт фахівці відключили магістральний трубопровід діаметром 500 мм, тому тимчасово відсутнє водопостачання в Пущі-Водиці та селі Горенка.

Для потреб споживачів направлені автоцистерни з питною водою, що розташовані за адресами:

вул. Федора Максименка, 4

вул. Ірини Жиленко, 9.

Термін виконання аварійних робіт поки що невідомий, триває обстеження та визначення ступеня пошкодження магістралі.

Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію буде рлвідомлено у Telegram-каналі Київ Комунальний.

Нагадаємо, наприкінці січня низка будинків у Бучі тимчасово залишилась без водопостачання. Через ремонтні роботи на водогоні тимчасово було припинено подачу води мешканцям вулиці Яблунської (від будинку №180 до №316). Аварійна бригада, яка виїхала на виклик, оперативно ліквідовувала порив трубопроводу.