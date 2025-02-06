Аварія на водопроводі: де брати воду жителям Пущі-Водиці та Горенки
Термін виконання аварійних робіт поки що невідомий
Фахівці «Київводоканалу» ліквідовують пошкодження водопровідної магістралі на розі вулиць Міська і Курортна, Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал».
Вказується, що для проведення аварійно-відновлювальних робіт фахівці відключили магістральний трубопровід діаметром 500 мм, тому тимчасово відсутнє водопостачання в Пущі-Водиці та селі Горенка.
Для потреб споживачів направлені автоцистерни з питною водою, що розташовані за адресами:
- вул. Федора Максименка, 4
- вул. Ірини Жиленко, 9.
Термін виконання аварійних робіт поки що невідомий, триває обстеження та визначення ступеня пошкодження магістралі.
Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію буде рлвідомлено у Telegram-каналі Київ Комунальний.
Нагадаємо, наприкінці січня низка будинків у Бучі тимчасово залишилась без водопостачання. Через ремонтні роботи на водогоні тимчасово було припинено подачу води мешканцям вулиці Яблунської (від будинку №180 до №316). Аварійна бригада, яка виїхала на виклик, оперативно ліквідовувала порив трубопроводу.
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