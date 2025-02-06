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Аварія на водопроводі: де брати воду жителям Пущі-Водиці та Горенки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аварія на водопроводі: де брати воду жителям Пущі-Водиці та Горенки
На місці аварії триває обстеження та визначення ступеня пошкодження магістралі
фото з відкритих джерел

Термін виконання аварійних робіт поки що невідомий

Фахівці «Київводоканалу» ліквідовують пошкодження водопровідної магістралі на розі вулиць Міська і Курортна, Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал».

Вказується, що для проведення аварійно-відновлювальних робіт фахівці відключили магістральний трубопровід діаметром 500 мм, тому тимчасово відсутнє водопостачання в Пущі-Водиці та селі Горенка.

Для потреб споживачів направлені автоцистерни з питною водою, що розташовані за адресами:

  • вул. Федора Максименка, 4
  • вул. Ірини Жиленко, 9.

Термін виконання аварійних робіт поки що невідомий, триває обстеження та визначення ступеня пошкодження магістралі.

Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію буде рлвідомлено у Telegram-каналі Київ Комунальний.

Нагадаємо, наприкінці січня низка будинків у Бучі тимчасово залишилась без водопостачання. Через ремонтні роботи на водогоні тимчасово було припинено подачу води мешканцям вулиці Яблунської (від будинку №180 до №316). Аварійна бригада, яка виїхала на виклик,  оперативно ліквідовувала порив трубопроводу.

Теги: Київ Київщина водопостачання аварія

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