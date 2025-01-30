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Частина Бучі залишилась без води. Влада повідомила, коли відновлять послугу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Частина Бучі залишилась без води. Влада повідомила, коли відновлять послугу
Відновити водопостачання у будинки планують орієнтовно до 15:00.
фото: Бучанська міська рада

Над відновленням водогону працює аварійна бригада КП «Бучасервіс», яка оперативно ліквідовує порив трубопроводу

Низка будинків у Бучі тимчасово залишилась без водопостачання. Про це повідомляє Бучанська міська рада.

«Через ремонтні роботи на водогоні тимчасово припинено подачу води мешканцям вулиці Яблунської (від будинку №180 до №316)», – йдеться у повідомленні.

На місці працює аварійна бригада, яка оперативно ліквідовує порив трубопроводу.

Комунальники намагаються якнайшвидше відновити подачу води
Комунальники намагаються якнайшвидше відновити подачу води
фото: Бучанська міська рада

Відновити водопостачання у будинки планують орієнтовно до 15:00.

Частина Бучі залишилась без води. Влада повідомила, коли відновлять послугу фото 1
фото: Бучанська міська рада

Влада закликала жителів Бучі  з розумінням поставитись до ситуації, яка виникла.

«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води», – наголосили у міськраді.

Нагадаємо, у Броварському районі чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю в бік транспортного засобу. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.  До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в його будинку у селі Літки здійснюють відключення газопостачання. Прибувши на місце події правоохоронці зʼясували, що між 45-річним фігурантом та представниками газової служби стався конфлікт через заборгованість. 

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Теги: аварія водопостачання комуналка Буча Київщина

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