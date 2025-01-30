Частина Бучі залишилась без води. Влада повідомила, коли відновлять послугу
Над відновленням водогону працює аварійна бригада КП «Бучасервіс», яка оперативно ліквідовує порив трубопроводу
Низка будинків у Бучі тимчасово залишилась без водопостачання. Про це повідомляє Бучанська міська рада.
«Через ремонтні роботи на водогоні тимчасово припинено подачу води мешканцям вулиці Яблунської (від будинку №180 до №316)», – йдеться у повідомленні.
На місці працює аварійна бригада, яка оперативно ліквідовує порив трубопроводу.
Відновити водопостачання у будинки планують орієнтовно до 15:00.
Влада закликала жителів Бучі з розумінням поставитись до ситуації, яка виникла.
«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води», – наголосили у міськраді.
Нагадаємо, у Броварському районі чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю в бік транспортного засобу. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в його будинку у селі Літки здійснюють відключення газопостачання. Прибувши на місце події правоохоронці зʼясували, що між 45-річним фігурантом та представниками газової служби стався конфлікт через заборгованість.
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