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    Під Києвом з’явиться центр розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми

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    Чимало дітей в Україні страждають через сексуальне насильство&nbsp; - Під Києвом з’явиться центр розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми
    Чимало дітей в Україні страждають через сексуальне насильство 
    Фото з відкритих джерел

    У Конча-Заспі буде перший центр дитячого правосуддя, а згодом подібні установи планують відкрити по всій Україні

    На території державної резиденції «Конча-Заспа» планують влаштувати пілотний Центр дитячого правосуддя щодо розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми. В Офісі президента у середу обговорили його створення.

    За даними ОПУ, це буде перший такий центр у межах пілотного проєкту, досвід якого потім поширять по всій Україні.

    «Мета цих центрів – єдиний раз, у єдиному місці здійснити збір доказів у справі, а також допомогти дитині та її сім’ї отримати всі необхідні послуги», – заявив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

    За його словами, в Україні, з урахуванням кількості населення та досвіду країн Заходу, потрібно відкрити близько 100 таких центрів дитячого правосуддя.

    Дитячий омбудсмен каже, що через пілотний центр в «Конча-Заспі» будуть проходити всі справи проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей в місті Києві та Київській області. Очікується, що будуть визначені окремі фахівці-практики, які пройдуть спеціалізоване навчання.

    «Дуже хотілося б вже за пів року запустити цей центр», – сказав Кулеба.

    За даними Офісу дитячого омбудсмена, кожна п’ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства, і в більшості випадків кримінальні справи щодо злочинців не відкриваються або не завершуються обвинувальним вироком. При цьому діти отримують додаткові психологічні травми, адже їх неодноразово допитують у межах досудового слідства та під час судових розглядів справ.

    Раніше стало відомо, скільки киян скаржилося на домашнє насильство цього року.

    Також відомо, що у столиці планується відкрити ще один притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства. Він має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням.

    Також до кімнати для жертв домашнього насильства вперше потрапив чоловік. Ним став 18-річний хлопець, мати якого має алкогольну залежність.

    Теги: діти розслідування булінг домашнє насильство правосуддя притулок секс Микола Кулеба
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