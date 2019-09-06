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    У лікарнях чотирьох областей з отруєннями залишаються 67 людей

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    У лікарнях чотирьох областей з отруєннями залишаються 67 людей

    Серед постраждалих - дев'ятеро дітей

    В Україні станом на 7 годину ранку 6 вересня залишаються госпіталізованими через харчове отруєння 67 людей.

    Про це повідомляє ДСНС України.

    «На Львівщині станом на 7 год. 6 вересня в Новояворівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 12 осіб (з них 1 дитина), які святкували весілля в ресторані «Фазенда» у с. Наконечне Яворівського району», - йдеться у повідомленні.

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    Крім того, у Волинській області в Любешівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 2 дитини), які відвідували кафе «Олеся» у с. Залізниця Любешівського району.

    Також у міській інфекційній лікарні м.Черкаси залишаються госпіталізованими 19 осіб (з них 6 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс». А у міській інфекційній лікарні м. Одеса - 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.

    У всіх випадках проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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