У лікарнях чотирьох областей з отруєннями залишаються 67 людей



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Серед постраждалих - дев'ятеро дітей

В Україні станом на 7 годину ранку 6 вересня залишаються госпіталізованими через харчове отруєння 67 людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

«На Львівщині станом на 7 год. 6 вересня в Новояворівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 12 осіб (з них 1 дитина), які святкували весілля в ресторані «Фазенда» у с. Наконечне Яворівського району», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Волинській області в Любешівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 2 дитини), які відвідували кафе «Олеся» у с. Залізниця Любешівського району.

Також у міській інфекційній лікарні м.Черкаси залишаються госпіталізованими 19 осіб (з них 6 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат плюс». А у міській інфекційній лікарні м. Одеса - 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.

У всіх випадках проводиться комплекс протиепідемічних заходів.