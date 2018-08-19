Киян офіційно попередили про можливість підтоплення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook У Києві можливі підтоплення

У неділю у Києві буде вітер змінних напрямків

У неділю, 19 серпня, у столиці очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, можливі підтоплення, подекуди град та шквали. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує КМДА.

Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

Дивіться також:

Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди