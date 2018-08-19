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    Киян офіційно попередили про можливість підтоплення

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    У Києві можливі підтоплення - Киян офіційно попередили про можливість підтоплення
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook
    У Києві можливі підтоплення

    У неділю у Києві буде вітер змінних напрямків

    У неділю, 19 серпня, у столиці очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, можливі підтоплення, подекуди град та шквали. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує КМДА.

    Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28° тепла.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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