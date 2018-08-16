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    Киян попередили, що нічний армагеддон може повторитися

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    Негода в Києві - Киян попередили, що нічний армагеддон може повторитися
    Фото: kiev.informator.ua
    Негода в Києві

    У понеділок у столиці очікується гроза

    У столиці 16 серпня очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує КМДА.

    У місті мінлива хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 26-28°.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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