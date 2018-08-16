Киян попередили, що нічний армагеддон може повторитися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kiev.informator.ua Негода в Києві

У понеділок у столиці очікується гроза

У столиці 16 серпня очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує КМДА.

У місті мінлива хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 26-28°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди