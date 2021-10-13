Киянам тепла поки не бачити. Столична влада розповіла, коли стартує опалювальний сезон

У домівках киян ще не вмикатимуть опалення

Говорити про початок опалювального сезону рано, заявили в КМДА

Опалювальний сезон для житлових будинків Києва розпочнеться тоді, коли середньодобова температура менш як +8 градусів триматиметься протягом трьох діб. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«З приводу житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менш як +8 градусів протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити погоду. На сьогодні ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону рано», – сказав він.

Пантелеєв зазначив, що технічно столиця готова до початку опалювального сезону. Він нагадав, що вже розпочали подавати тепло в лікарні, дитячі садочки та школи.

«На сьогодні вже 850 таких будівель або комплексів будівель вже з теплом», – сказав Пантелеєв.

Посадовець додав, що заклади соціальної та бюджетної сфері підключаються до опалення за заявами керівників таких закладів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що, враховуючи погодні умови, за лічені дні може розпочатися опалювальний сезон для житлових будинків.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

Читайте також: