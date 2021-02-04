Киянин із балкона відкрив стрілянину по людях (фото)

Правоохоронці затримали стрільця

2 лютого до поліції надійшло повідомлення, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. Про це правоохоронцям розповіла налякана перехожі.

На місце прибув екіпаж патрульних, але водночас стрілянина припинилася.

Патрульні опитали заявницю та мешканців і вирахували квартиру ймовірного стрільця, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти до помешкання і поспілкуватися з ним. Той, своєю чергою, не заперечував, що стріляв з балкона декілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи.

На вимогу патрульних громадянин дав оглянути предмет, з якого стріляв, та набої до нього.

Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина.

Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.