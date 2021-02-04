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    Киянин із балкона відкрив стрілянину по людях (фото)

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    У дворі будинку правоохоронці знайшли стріляну гільзу - Киянин із балкона відкрив стрілянину по людях (фото)
    У дворі будинку правоохоронці знайшли стріляну гільзу
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Правоохоронці затримали стрільця

    2 лютого до поліції надійшло повідомлення, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. Про це правоохоронцям розповіла налякана перехожі.

    На місце прибув екіпаж патрульних, але водночас стрілянина припинилася.

    Патрульні опитали заявницю та мешканців і вирахували квартиру ймовірного стрільця, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти до помешкання і поспілкуватися з ним. Той, своєю чергою, не заперечував, що стріляв з балкона декілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи.

    На вимогу патрульних громадянин дав оглянути предмет, з якого стріляв, та набої до нього.

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    Киянин із балкона відкрив стрілянину по людях (фото)
    Киянин із балкона відкрив стрілянину по людях (фото)
    Киянин із балкона відкрив стрілянину по людях (фото)

    Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина.

    Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.

    Теги: Національна поліція України Київ стрілянина
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