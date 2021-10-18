Кличко хоче повернути киянам те, що у них забрав режим Януковича

Віталій Кличко ініціює повернення райрад у Києві

Мер Києва Віталій Кличко ініціює розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад у місті і вже на одній з найближчих сесіях міська рада його розгляне. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кличко нагадав, що районні ради у киян забрав режим Януковича у 2010 році, і до сьогодні базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто.

«Це рішення не лише актуальне, але і «перезріле». Сьогодні політики та посадовці найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни. Саме тому повернення до районних рад – це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом. Повернення райрад – це європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію», – зазначив мер.

Кличко пояснив, для чого киянам районні ради.

«По-перше, Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитися та доносити ідеї. Адже кожен район міста – це спроможна громада з кількістю населення невеликого обласного центру, яка живе і розвивається. Депутати районних рад будуть на постійному зв’язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми», – сказав мер.

«По-друге, більше представництва – більше прозорості. Київська влада вже сьогодні є лідером серед усіх міст по прозорості роботи – ми перші повністю відкрили детальну інформацію про бюджет міста через онлайн-сервіс «Відкритий бюджет», всі закупівлі ми проводимо через сервіс Prozorro, за що місто навіть отримало відзнаку. Але демократії та прозорості багато не буває. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти, на що і як витрачаються бюджет в їх районі, та впливати на це», – вказав Кличко.

«По-третє, більше депутатів не означає більше витрат. Всі депутати районних рад будуть працювати на громадських засадах, тобто без заробітної платні. Так само як і депутати міської ради», – зазначив мер.

За його словами, ці та інші аргументи розуміють кияни, адже за даними різних опитувань громадської думки близько 70% киян хочуть повернути районні ради.

«До голосу киян мають прислухатися і центральна влада, і депутати Київської міської ради», – підкреслив Кличко.

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