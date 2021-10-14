Кличко розповів, що він думає про Саакашвілі

Мер Києва згадав про помилки Саакашвілі, але закликав звільнити його

Міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook поділився думками про арешт Михайла Саакашвілі та акцію на його підтримку, що відбулася сьогодні в Грузії.

«У столиці Грузії сьогодні відбулися акції протесту з вимогою звільнити із в’язниці колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Він 13 днів голодує за ґратами. Відзначу головне: Саакашвілі для Грузії і для пострадянського простору – особистість історична, яка втілила реформи, що докорінно змінили Грузію і репутацію цієї країни в світі. Безумовно, на цьому шляху у Михайла було чимало помилок. Але не помиляється той, хто нічого не робить.

Я вважаю, що тримати Саакашвілі за ґратами – неправильно і несправедливо. І мають бути знайдені правові рішення, щоб його звільнити.

Бо такий розвиток подій – якщо Михайло залишиться у в’язниці – принесе Грузії більше негативу, ніж позитиву. Я говорю це, як людина, яка любить Грузію і завжди її підтримувала», – написав Кличко.

Нагадаємо, 13 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

Водночас відомо, що Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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