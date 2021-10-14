  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кличко розповів, що він думає про Саакашвілі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кличко про експрезидента Грузії: &laquo;особистість історична&raquo; - Кличко розповів, що він думає про Саакашвілі
    Кличко про експрезидента Грузії: «особистість історична»
    Фото Віталій Кличко / Facebook

    Мер Києва згадав про помилки Саакашвілі, але закликав звільнити його

    Міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook поділився думками про арешт Михайла Саакашвілі та акцію на його підтримку, що відбулася сьогодні в Грузії.

    «У столиці Грузії сьогодні відбулися акції протесту з вимогою звільнити із в’язниці колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Він 13 днів голодує за ґратами. Відзначу головне: Саакашвілі для Грузії і для пострадянського простору – особистість історична, яка втілила реформи, що докорінно змінили Грузію і репутацію цієї країни в світі. Безумовно, на цьому шляху у Михайла було чимало помилок. Але не помиляється той, хто нічого не робить.

    Я вважаю, що тримати Саакашвілі за ґратами – неправильно і несправедливо. І мають бути знайдені правові рішення, щоб його звільнити.

    Бо такий розвиток подій – якщо Михайло залишиться у в’язниці – принесе Грузії більше негативу, ніж позитиву. Я говорю це, як людина, яка любить Грузію і завжди її підтримувала», – написав Кличко.

    Нагадаємо, 13 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

    Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері.

    Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

    Водночас відомо, що Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Михайло Саакашвілі арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко розповів, що він думає про Саакашвілі