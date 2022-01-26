Держдеп побачив ознаки того, коли Путін спробує вторгнутися в Україну

США готові до різних сценаріїв, «навіть до повного захоплення України», а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман, яка брала участь у переговорах щодо так званих гарантій безпеки з Росією, вважає, що президент РФ Володимир Путін може використати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Про це дипломатка сказала на онлайн-дискусії «Ялтинської Європейської Стратегії».

Зокрема, Шерман заявила, що США готові до різних сценаріїв, «навіть до повного захоплення України», а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

«Я не знаю, про що думає Путін. Я не знаю, чи прийняв він остаточне рішення, але є ознаки, що він може використати військові сили зараз або в середині лютого. Ми знаємо, що починають Олімпійські ігри, буде церемонія відкриття 4 лютого, і Путін буде присутній там. Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб в цей час не було нападу на Україну», – зазначила Шерман.

Заступниця держсекретаря також наголосила, що у Росії «немає оборонної причини, щоби зосереджувати таку військову потугу» вздовж кордону України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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