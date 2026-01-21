Головна Країна Суспільство
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
Після техногенної катастрофи у Алчевську 2008 року, місто знову залишилося без опалення
фото: Укрінформ

Мешканці Алчевська жаліються на відсутність тепла та водночас на високі тарифи за опалення

Місто Алчевськ Луганської області перебуває на шляху до повторення гуманітарної катастрофи через відсутність роботи систем опалення. Місто, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських військ із 2014 року, наразі живе без опалення в сильні морози, що охопили Україну. Про це пише «Главком».

Ситуація в тимчасово окупованому Алчевську описують у Telegram-каналах. Водночас цю інформацію поширюють місцеві канали та пропагандистські блогери, а російські медіа замовчують ситуацію. Згідно із цими джерелами, місто залишається без постачання опалення. Причина – брудна вода, яка забила системи опалення. Через що труби рвуться та їх псує корозія.

Як пишуть місцеві канали, за словами мешканців Алчевська, по всьому місту фіксують пориви та аварії на теплотрасах. «Бригади не встигають усувати аварії. У квартирі особисто в мене +13-14 градусів, у другій кімнаті +11-12 градусів. Опалюємо електричними обігрівачами та побутовим газом. Напруга в мережі падає, проводка не витримує навантажень. У школах ситуація аналогічна, дуже холодно. Діти на уроках у верхньому одязі, уроки по 30 хвилин», – пише мешканка Алчевська.

Мешканка Алчевську розповіла про ситуацію з опаленням у місті
Мешканка Алчевську розповіла про ситуацію з опаленням у місті
фото: скриншот із соцмереж
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі фото 1
фото: скриншот із соцмереж

Через несправність систем опалення  мешканці фіксують у квартирах неприйнятну для нормального життя температуру, проте вартість опалення сягає значних цін. «Наш будинок, як і всі інші в місті практично не опалюється. Батареї ледь живі. У найтепліший дитячій кімнаті в нас температура повітря 15 градусів, вранці опускається до 13. Навіть при двох обігрівачах, що працюють цілими днями, температуру не виходить підняти вище 19–20 градусів. Діти постійно хворіють. Через холод і вогкість на стінах і вікнах з’явився грибок. З такою огидною якістю послуг оплата нараховується повністю», – ділиться ще одна місцева мешканка.

Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі фото 2
фото: скриншот із соцмереж

Такими діями, навіть без обстрілів та постійних атак, Росія наближає Алчевськ до повторення своєї історії з масштабною техногенною катастрофою в системі опалення за часів незалежної України, яка відбулася 20 років тому.

Алчевськ знову опинився без опалення
Алчевськ знову опинився без опалення
фото: скриншот із соцмереж

 

Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі фото 3
фото: скриншот із соцмереж

Йдеться про 2006 рік, коли у ніч з 21 на 22 січня в Алчевську стався прорив теплотраси, яка забезпечувала теплом 337 багатоповерхівок, вісім шкіл та 13 дитячих садків міста. Інцидент стався в період сильних морозів, які сягали -20°C. Тоді ж місцева влада вчасно не дала розпорядження, щоб із систем теплозабезпечення злили воду.

У 2006 році мешканці Алчевська у лютий мороз залишились без тепла, їм допомагали ЗСУ, розгорнувши на вулиці мережу опалюваних військових наметів
У 2006 році мешканці Алчевська у лютий мороз залишились без тепла, їм допомагали ЗСУ, розгорнувши на вулиці мережу опалюваних військових наметів
фото з відкритих джерел

Воду все ж таки злили 22 січня 2006, однак більшість будинків так і залишилися без опалення. Тому що замерзла вода «порвала» труби. Кількість неопалюваних будинках, перевищувала 100 тис., їм допомагали ЗСУ, розгорнувши на вулиці мережу опалюваних військових наметів. Відновлювальні роботи в місті тривали більше місяця.

Нагадаємо, як «Главком» розповідав про те, чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ. Синоптики обіцяють у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях морози до -23°C. Серед українців шириться паніка, багато «диванних» експертів уже пророкують крижаний апокаліпсис. Лунають побоювання, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати.

