Кличко попрощався із Маккейном: сенатор мав пряме відношення до боксу



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Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва відвідав Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в прощальних заходах із американським сенатором Джоном Маккейном, які відбулися в суботу у Вашингтоні. Кличко отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

Про це повідомляє прес-служба політика.

Мер Києва відвідав Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де були присутні родина і друзі Маккейна, його 106-ти річна матір, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступили екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

«Джон Маккейн був людиною, про життя якої можна написати не одну книгу - починаючи з юності, військової служби, шляху в політиці. Він був справжнім бійцем, патріотом, людиною високих принципів, - відзначив Кличко в коментарі журналістам. - До речі, небагато хто знає, - Маккейн має пряме відношення і до боксу. Він був співавтором так званого закону Мухаммеда Алі, який розділив повноваження промоутерів, менеджерів і боксерів. Це дуже важливий закон для дотримання прав спортсменів. Сенатор багато разів був на боях - підтримував і мене, і Володимира», - сказав Кличко.

Мер Києва відзначив, що вдячний Маккейну і за політичну підтримку, за його поради.

«Після моєї спортивної кар’єри, він підтримував мене також як політика, давав поради. Я дуже вдячний за це. Адже думки, підказки такого досвідченого, впливового політика - завжди цінні», - відзначив Кличко.

Він зазначив, що Україна втратила великого друга, який вірив в неї і допомагав.

«Він все життя боровся за цінності, за демократію. І ми дуже вдячні, що під час Революції гідності Джон Маккейн також був з нами на Майдані, підтримуючи прагнення українців жити в сучасній, демократичній державі. Пам‘ять про нього залишиться в наших серцях», - сказав Віталій Кличко.

Перед церемонією в Національному соборі Вашингтона Кличко коротко поспілкувався з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі, спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером, екс-мером Нью-Йорка Рудольфо Джуліані, колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, іншими політиками.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.