Кличко поскаржився закордонним партнерам: із КМДА хочуть зробити аналог нереформованої прокуратури



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Зустріч мера Києва Віталія Кличка зі спеціальним посланником уряду Німеччини з питань децентралізації Георгом Мільбрадтом Фото: пресслужба мера Києва

Спецпосланник уряду Німеччини розкритикував проєкт закону про столицю

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі спеціальним посланником уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації Георгом Мільбрадтом.

Під час зустрічі Кличко наголосив, що поспішне ухвалення закону про столицю, який парламент вже підтримав у першому читанні, заблокує реформу децентралізації в Україні та обмежить права киян. Зокрема, право обирати владу в своєму місті. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Законопроект № 2143-3 потребує кардинального доопрацювання! Новий закон про столицю має враховувати загальні пропозиції із законодавчого забезпечення реформи місцевого самоврядування. І це питання не двох тижнів, а декількох місяців. А якщо комусь кортить провести дострокові вибори в столиці, то це необхідно здійснювати в межах чинного законодавства та із врахуванням думки киян», - підкреслив мер Києва.

«Закон про столицю має ґрунтуватися на засадах Конституції та базового закону про місцеве самоврядування. Якщо сьогодні стоїть питання законодавчого сприяння для втілення реформи, то треба спочатку зробити це. І тільки потім ухвалювати новий закону про столицю», - сказав Кличко.

За його словами, закон про столицю має регулювати спеціальний територіальний статус, особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві. Ні в якому разі цей закон не може встановлювати окрему правову систему місцевого самоврядування, яка кардинально відмінна від системи в усій Україні (магістрат, оплата праці місцевих депутатів тощо).

Також законопроект № 2143-3 пропонує наділити КМДА функціями правоохоронного органу, який буде видавати приписи та протести і зупиняти рішення органів місцевого самоврядування.

«Пропонується зробити з КМДА аналог нереформованої прокуратури. Це є відверто неконституційним і прямим втручанням у справи місцевого самоврядування. Наразі і так забагато органів, що контролюють місцеве самоврядування. Мої колеги, мери інших міст України, постійно на це скаржаться на засіданнях правління Асоціації міст України», - зауважив Кличко.

За його словами, законопроектом також намагаються запровадити «нововведення» в окремих питаннях бюджетування, фінансового процесу, контролю, аудиту та фінансового моніторингу у місті Києві, що прямо суперечить Бюджетному кодексу України. Законопроект руйнує усталену систему надання адміністративних послуг, що суперечить Закону України «Про адміністративні послуги». Окрім того, дивним виглядає запровадження нових повноважень міського голови без конкретизації його статусу. Наприклад, щодо права київського міського голови укладати міжнародні договори.

Кличко зазначив, що цей законопроект взагалі не визначає питання гарантій виконання Києвом столичних функцій, у т.ч. фінансових, компенсаторних механізмів з Державного бюджету України. Не розкриває взаємовідносин Києва та Київської області. «В ньому немає ані слова про Київську агломерацію, яка існує де-факто та де-юре», - наголосив Кличко.

У свою чергу Георг Мільбрадт зазначив, що в розвинених європейських країнах немає окремого закону про столицю. Він навів приклад Німеччини, де Берлін та Бонн керуються укладеними договорами, які окреслюють порядок компенсації федеральною владою видатків, що пов’язані з виконанням містами столичних функцій. «Окремий закон про столицю, на мою думку, це радянський спадок. Цей документ має бути дуже коротким та визначати специфіку бюджетних взаємовідносин центральної влади та муніципалітетів, щоб фінансово компенсувати тягар виконання функцій столиці», - зазначив він.

Мільбрадт подав свої експертні зауваження та пропозиції до парламентського комітету. Всі вони співпадають з позицією Ради Європи в цьому питанні. «Я хочу, щоб Київ мав такі ж правила гри, як інші європейські столиці», - додав Георг Мільбрадт.

Він також вважає, що питання утворення на території Києва районів як адміністративно-територіальних одиниць повинен вирішувати не парламент. «Долею районів української столиці має опікуватися міська рада, а не Верховна Рада. Райони міста не повинні виконувати інших, окрім господарських функцій. Зокрема, не повинні виконувати функцій політичних», - підкреслив Мільбрадт.

Кличко подякував Мільбрадту та всім закордонним партнерам за підтримку у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування та експертні висновки, надані комітету Верховної Ради України щодо законопроектів про столицю.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.