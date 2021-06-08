Колишній російський футболіст впав в істерику, коли побачив форму української збірної
Росіяни продовжують волати через нову форму українських футболістів
Колишній гравець збірних СРСР, СНД та Росії Ігор Коливанов вважає, що збірна України з футболу має грати на Євро-2020 у формі з прапором РФ, оскільки на його думку «Україна – це Росія». Так ексфутболіст прокоментував форму збірної України до Євро-2020, інформує Sports.ru.
«Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі мають виходити з нашим російським прапором, Україна – це Росія», – заявив росіянин.
«Ми не окупанти, ми просто забрали те, що нам завжди належало. Україна завжди була нашою другою половинкою, а зараз вони щось уявили про себе! Про Крим взагалі не кажу, він завжди був наш. Там, напевно, кілька п'яних мужиків сиділи в лазні і зробили це, щоб розлютити нас. Але ведмедя неможливо роздратувати», – вважає Коливанов.
Раніше голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Україна виступить у новій формі з обрисом карти України включно з Кримом. Крім того, на футболці буде напис гасла «Слава Україні/Героям Слава!».
Російські політики закликали заборонити використання такого дизайну.
Водночас УЄФА не звернув уваги на волання росіян.
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