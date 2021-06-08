Колишній російський футболіст впав в істерику, коли побачив форму української збірної

«Ми не окупанти, ми просто забрали те, що нам завжди належало», – заявив Ігор Коливанов

Росіяни продовжують волати через нову форму українських футболістів

Колишній гравець збірних СРСР, СНД та Росії Ігор Коливанов вважає, що збірна України з футболу має грати на Євро-2020 у формі з прапором РФ, оскільки на його думку «Україна – це Росія». Так ексфутболіст прокоментував форму збірної України до Євро-2020, інформує Sports.ru.

«Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі мають виходити з нашим російським прапором, Україна – це Росія», – заявив росіянин.

«Ми не окупанти, ми просто забрали те, що нам завжди належало. Україна завжди була нашою другою половинкою, а зараз вони щось уявили про себе! Про Крим взагалі не кажу, він завжди був наш. Там, напевно, кілька п'яних мужиків сиділи в лазні і зробили це, щоб розлютити нас. Але ведмедя неможливо роздратувати», – вважає Коливанов.

Раніше голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Україна виступить у новій формі з обрисом карти України включно з Кримом. Крім того, на футболці буде напис гасла «Слава Україні/Героям Слава!».

Андрій Павелко вірить, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну

Російські політики закликали заборонити використання такого дизайну.

Водночас УЄФА не звернув уваги на волання росіян.



