Кличко розповів, скільки грошей повернули киянам за неякісні компослуги

Серед найбільш частих порушень, що виявляють інспектори, – неналежне утримання будинків та прибудинкових територій

За 2020 рік столична житлово-комунальна інспекція здійснила майже 2 тисячі перевірок. Киянам повернули близько 30 млн гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Нагадаю, житлово-комунальна інспекція працює в Києві вже 5 років. І місто робить все, щоб її робота була ефективною, а кияни – отримували якісний сервіс. Протягом цього року інспекція здійснила близько 2 тисяч перевірок. За їх результатами комунальні служби усували недоліки в своїй роботі або робили перерахунок киянам за неякісні чи ненадані послуги. Сума, яку фактично повернули людям, склала майже 30 мільйонів гривень», – розповів Кличко.

Серед найбільш частих порушень, що виявляють інспектори, – неналежне утримання будинків та прибудинкових територій, а також неякісне надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

«Ініціювати таку перевірку роботи комунальних служб кияни можуть, звернувшись до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ – за номером 1557. Або на сторінку служби в Facebook», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, українці за десять місяців року сплатили за комунальні послуги (без урахування газопостачання та електроенергії) 28,6 мільярда гривень, що становить 101,6%.

За жовтень українці отримали платіжки за комунальні послуги на суму 11 млрд грн, що на 57% більше, ніж було нараховано рік тому. У Мінрегіоні заявили, що твердження про те, що комуналка подорожчала на 57% є некоректним. Хоцянівська зазначила, що Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію, натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік.