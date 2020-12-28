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    Кличко розповів, скільки грошей повернули киянам за неякісні компослуги

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    Споживачам, що отримали неякісні послуги, здійснено перерахунок - Кличко розповів, скільки грошей повернули киянам за неякісні компослуги
    Споживачам, що отримали неякісні послуги, здійснено перерахунок
    Фото з відкритих джерел

    Серед найбільш частих порушень, що виявляють інспектори, – неналежне утримання будинків та прибудинкових територій

    За 2020 рік столична житлово-комунальна інспекція здійснила майже 2 тисячі перевірок. Киянам повернули близько 30 млн гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    «Нагадаю, житлово-комунальна інспекція працює в Києві вже 5 років. І місто робить все, щоб її робота була ефективною, а кияни – отримували якісний сервіс. Протягом цього року інспекція здійснила близько 2 тисяч перевірок. За їх результатами комунальні служби усували недоліки в своїй роботі або робили перерахунок киянам за неякісні чи ненадані послуги. Сума, яку фактично повернули людям, склала майже 30 мільйонів гривень», – розповів Кличко. 

    Серед найбільш частих порушень, що виявляють інспектори, – неналежне утримання будинків та прибудинкових територій, а також неякісне надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

    «Ініціювати таку перевірку роботи комунальних служб кияни можуть, звернувшись до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ – за номером 1557. Або на сторінку служби в Facebook», – зазначив Кличко.

    Як повідомлялося, українці за десять місяців року сплатили за комунальні послуги (без урахування газопостачання та електроенергії) 28,6 мільярда гривень, що становить 101,6%.

    За жовтень українці отримали платіжки за комунальні послуги на суму 11 млрд грн, що на 57% більше, ніж було нараховано рік тому. У Мінрегіоні заявили, що твердження про те, що комуналка подорожчала на 57% є некоректним. Хоцянівська зазначила, що Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію, натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік.

    Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
    Теги: Віталій Кличко ЖКГ Київ комуналка кияни
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