«Нам пообіцяли надати подальшу допомогу» – Мер Кличко виступив перед міськрадою Мюнхена

«Росія сьогодні загрожує безпеці всієї Європи і цивілізованого світу»

Київський міський голова Віталий Кличко виступив онлайн перед повним зібранням міської ради Мюнхена. Про це він повідомив у Telegram.

«Наші міста давно пов‘язують тісні стосунки та активна співпраця. Підтримує Мюнхен українську столицю і в цей критичний для нашої держави час – коли Україна б’ється за свою незалежність і свободу. Я подякував за те, що від початку березня Мюнхен уже надав Києву 15 вагонів гуманітарної допомоги», – говориться у повідомлені.

Києву сьогодні необхідна пожежно-рятувальна техніка та обладнання, карети швидкої допомоги, засоби захисту цивільного населення – маски, протигази, медикаменти. А також – засоби захисту для медиків та рятувальників, що працюють на ліквідації наслідків обстрілів української столиці.

«Наші німецькі друзі пообіцяли подальшу допомогу і підтримку. Та висловили захоплення мужністю і відвагою українців, які борються сьогодні за демократичні принципи і за своє майбутнє. Окремо я наголосив на необхідності посилення економічного і політичного тиску на РФ. Бо Росія сьогодні загрожує безпеці всієї Європи і цивілізованого світу. Це, я думаю, вже зрозуміло всім. І світ повинен об’єднати зусилля в боротьбі з осатанілим агресором», – написав Кличко.

Нагадаємо, Київ знову зазнав обстрілів: пошкоджений торговий центр і приватні будинки (фото, відео).

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Як повідомлялося, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

З Борисполя можна виїхати колонами на власному автотранспорті, або автобусами, які організовує місцева влада.

До слова, днями українські захисники звільнили Макарів від рашистів.

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