«Безпека – пріоритет»: у столиці зупинено підготовку до великого фестивалю

Точної дати проведення фестивалю у квітні 2027 року організатори поки не називають

Осінній сезон «Книжкової країни» на ВДНГ відклали, однак організатори обіцяють повернутися з масштабнішою програмою

Організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна. Загадкова» оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на території ВДНГ у Києві. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію в столиці, а проведення фестивалю відклали на квітень 2027 року. Про це повідомили організатори фестивалю на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком»

За словами організаторів, захід перенесли на весну, оскільки безпека відвідувачів та учасників є пріоритетом. Точної дати проведення у квітні 2027 року поки не називають, однак запевняють, що подія неодмінно відбудеться.

«Книжкова країна. Загадкова» обов’язково відбудеться», – йдеться у повідомленні.

Організатори також зазначили, що за кілька місяців, які залишаються до весняного проведення, планують зробити програму заходу ще масштабнішою. Програма передбачатиме традиційний книжковий ярмарок, зустрічі з авторами, презентації нових видань, публічні розмови та інші активності.

Тематикою перенесеного сезону залишається «Загадкова» – вона присвячена літературі, що пробуджує уяву: історіям про магію, неймовірні збіги, кохання та внутрішню силу людини. Окремою частиною фестивалю стане Премія книжкових блогерів, у межах якої читацька спільнота обиратиме найбільш обговорювану перекладну книжку.

Книжковий фестиваль «Книжкова країна» проходить на території ВДНГ у Києві з 2024 року. За цей час відбулося п’ять сезонів, які загалом відвідали понад 270 тисяч людей.

Цьогорічний весняний фестиваль зібрав понад 72 тис. гостей. Упродовж чотирьох днів на ВДНГ відбулося 365 подій: 120 презентації, 72 дискусій, 63 творчих та літературних майстеркласів, 60 автограф-сесій, 30 читань, 10 сесій ігротек (змагання чи турніри з настільних ігор), чотири театральних вистави, шість квестів. Ці події відвідало близько 13 тис. людей.

До слова, «Книжкова країна», яка проходила 23-26 квітня, зазнала збитків у понад 350 тис. грн через складні погодні умови. Зокрема, буря зруйнувала частину інфраструктури на ВДНГ.