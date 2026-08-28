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Шанувальник Jerry Heil прилетів на концерт співачки в Іспанії з Бразилії та розчулив її (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Jerry Heil була розчулена підтримкою свого іноземного фаната
фото: кадр з відео

Jerry Heil була здивована тим, що вона має шанувальників у Бразилії

Шанувальник української співачки Jerry Heil подолав 15 годин дороги, щоб відвідати її концерт у Барселоні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис співачки в Instagram.

Jerry Heil, справжнє імʼя якої Яна Шемаєва, поділилася кадрами зустрічі зі своїм фанатом. На відео можна побачити, як чоловік стоїть у натовпі після концерту співачки та зрештою підходить до неї. Він емоційно зустрів зірку та почав плакати, коли привітався з нею.

Артистка також розчулилася реакцією свого шанувальника і вони зрештою обійнялися. Коли чоловік розповів артистці про свій шлях на її концерт. Він також зізнався, що був щасливий побачити улюблену зірку. Ба більше, він кілька разів вклонився виконавиці. «Я приїхав з Бразилії, щоб побачити її тут в Іспанії. Люди, це історично, щиро кажу. Слава Україні!» – сказав фанат українки. У відповідь Jerry Heil та люди довкола вигукнули: «Героям Слава!».

На історію свого шанувальника Яна Шемаєва також відреагувала емоційно. Вона не підозрювала, що її слухають у Бразилії та була розчулена підтримкою свого іноземного фаната. «Цей хлопець приїхав на мій концерт у Барселоні з Бразилії! Ви можете собі це уявити! Це 15-годинний переліт! Я так вдячна йому!» – розповіла співачка.

Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil потішила своїх фанатів довгоочікуваним релізом нової пісні під назвою Dark Disco. Jerry Heil відома своєю роботою в різних жанрах, і це підтвердив її новий трек. У Dark Disco поєднана естетика барокко, готики та рейву. 

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Теги: Jerry Heil фанати концерт співачка Іспанія Бразилія

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