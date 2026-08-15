Куди сходити у Києві 17-23 серпня: дайджест культурних подій

У Палаці «Україна» відбудеться концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського

Наступного тижня, 17-23 серпня, у столиці відбудеться низка культурних подій: від масштабних концертів просто неба й театральних прем'єр до виставок японського мистецтва та інтерактивних релакс-шоу. «Главком» зібрав найкращі локації та заходи для планування дозвілля в Києві.

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Концерти

Виступ ансамблю ім. Павла Вірського у Палаці «Україна»

У Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Подію присвячено Дню Незалежності України.

Колектив під керівництвом генерального директора та художнього керівника Мирослава Вантуха презентує програму «Легендарне шоу», до якої увійшли найбільш відомі хореографічні номери ансамблю.

Коли: 21 серпня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Гурт «Без обмежень» в Osocor Residence

У столичному комплексі Osocor Residence відбудеться великий концерт просто неба українського рок-гурту «Без обмежень». Музиканти на чолі з фронтменом Сергієм Танчинцем виконають свої найвідоміші хіти.

У програмі виступу лунатимуть композиції: «Зорі запалали», «Вільні люди», «Дим», «Без неї ніяк», «Листопад», «Якби» та інші.

Коли: 21 серпня, 18:00.

Місце проведення: Osocor Residence. вул. Виноградна, 2.

MamaRika у Feels Garden

Співачка MamaRika презентує нову концертну шоу-програму за участю професійного балету та із живим звуком. Виступ відбудеться просто неба на локації Feels Garden.

У програмі вечора – поєднання поп-музики, R&B і сучасного українського звучання, а також виконання відомих треків співачки, серед яких: «Зв’язок», «Не ходи», «Люби себе», «Полюбила» та «Одне питання».

Коли: 21 серпня, 20:00

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт Кажанни у Feels Garden

У Feels Garden відбудеться виступ інді-поп виконавиці Кажанни. Співачка, чиї треки регулярно потрапляють до трендів стримінгових платформ, презентує програму з авторських пісень та нових композицій.

Творчість артистки поєднує альтернативне звучання, інді-поп та тексти про особисті переживання й пошук себе. Виступ пройде у форматі живого звуку просто неба.

Коли: 23 серпня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Вистава «Слід дотику»

Це груповий проєкт на перетині предметного дизайну та мистецтва. Виставка об’єднує понад 20 українських художників і дизайнерів, чиї роботи існують між утилітарним предметом і мистецьким об’єктом.

В експозиції представлені меблі, кераміка, килими, скло та живопис – твори, які досліджують слід людської руки як цінність, що зберігає пам’ять про матеріал, процес і присутність автора.

Коли: до 8 вересня.

Місце проведення: Галерея Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Киянка, представниця німецької громади міста, вона чи не першою серед наших мисткинь спробувала вийти у простір європейського модернізму початку ХХ століття. Раніше в держмузеях зберігалися лише поодинокі її роботи, але завдяки дару родини Понамарчуків, Київська національна картинна галерея тепер володіє найчисленнішим державним монографічним зібранням художниці.

Виставка «Анна Крюгер-Прахова. Музейна прем’єра» презентує повну ретроспективу шляху майстрині через тематичні зони: юність, капрійський період та анімалістика.

Коли: до 16 вересня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні вечори

Оркестр під зорями «Парфумер»

У межах мистецького проєкту ARTSpace Київського Планетарію відбудеться релакс-концерт «Парфумер» за участю оркестру Eclectic Sound Orchestra.

Програма поєднує живий виступ оркестру, гіпоалергенні арома-інсталяції від компанії MidSun та повнокупольні відеопроєкції 360° на куполі планетарію. У супроводі розроблених психологами текстів аутогенного тренінгу колектив виконає композиції італійського композитора Габріеле Денаро.

Коли: 20 серпня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Концерт-присвята Квітці Цісик у МКЦ ім. І. Козловського

До Дня Незалежності України в Мистецько-концертному центрі ім. І. Козловського відбудеться концерт-присвята співачці Квітці Цісик.

Програма поєднує виступи молодих виконавців із використанням архівних аудіо- та відеозаписів співачки. У концерті візьмуть участь: Зорислава Хшановська, Оксана Легка, Єва Грипич, а також Єлисей Землянухін.

Коли: 22 серпня, 17:00

Місце провеження: Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського, вул. Хрещатик, 50Б.

Театри

Вистава «Пастка для закоханих»

У Києві відбудеться показ класичної комедії положень «Пастка для закоханих». За сюжетом, у стосунки закоханої пари втручається детективка-аматорка та письменниця кримінальних романів, яка береться розслідувати можливу зраду для свого нового твору.

У ролях: Володимир Горянський, Катерина Кістень / Людмила Смородіна, Олексій Зубков, Лев Сомов, Ольга Атанасова / Інна Приходько, Руфат Мамедов та Анастасія Тарканій.

Коли: 18 серпня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава: «Севільський цирульник»

У Національній опері України відбудеться показ відомої комічної опери Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник».

В основі сюжету – історія про спритного та винахідливого цирульника Фігаро, який потрапляє у вихор романтичних пригод і допомагає закоханій парі здолати перешкоди. Створена композитором у стислі терміни, вистава згодом здобула світову славу та стала однією з найпопулярніших у класичному репертуарі.

Коли: 22 серпня, 18:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.