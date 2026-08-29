Куди сходити у Києві 31 серпня – 6 вересня: дайджест культурних подій

Головні культурні події столиці: від масштабних шоу просто неба до затишних вечорів у кірсі та театрах у перший тиждень осені

Культурний тиждень у столиці обіцяє бути насиченим цікавими подіями. Зокрема, киян та гостей міста чекають концерти просто неба від Pianoбой та Max Barskih, релакс-вечірка Svitlo Ye, авторський вечір Леся Подерв’янського, класика у Кірсі Святої Катерини, а також театральні вистави – комедія «Обіцянки-цяцянки» та вистава «Чорна шаль».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 31 серпня – 6 вересня.

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Концерти

Pianoбой із концертом просто неба на терасі Gulliver

У столиці відбудеться особливий осінній концерт гурту Pianoбой під керівництвом Дмитра Шурова. Музиканти виступлять просто неба на терасі ТРЦ Gulliver із спеціальною ексклюзивною програмою.

Гостей вечора чекають фірмові фортепіанні партії, нові аранжування та спільні імпровізації. У програмі лунатимуть головні хіти гурту, серед яких: «Полуничне небо», «Кохання», «Вітчизна», «Родина», «Шампанські очі», «Родимки».

Організатори обіцяють атмосферний вечір живої музики, чуттєвих композицій та щирого спілкування з публікою на тлі вечірнього Києва.

Коли: 2 вересня, 19:00.

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Max Barskih з концертом у форматі Open Air Fest

У Києві відбудеться концерт Макса Барських. Виступ стане частиною всеукраїнського туру артиста, який цього літа стартував у оновленому форматі денного фестивалю просто неба.

У програмі лунатимуть відомі композиції та україномовні хіти співака: «Зорепад», «В твоїх очах», «Нове життя», «Буде весна», «Моя любов», Just fly.

Коли: 4 вересня, 17:00

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Вечірка-арт-терапія Svitlo Ye

У столиці підготували музичний захід Svitlo Ye, задуманий як простір для ментального перезавантаження, танців та спілкування. Подія продовжує формат затишних вечірок, орієнтованих на підтримку та теплу атмосферу.

На гостей чекає музична програма від декількох виконавців, фудкорт та барна зона.

У лайнапі вечора:

Dj Jay Filler – сет на розігріві;

YuraZvonar та Катерина – виступ на сцені;

Dj Mr.DiVibe – популярні хіти та класика у House, Disco та Funky House обробках.

Коли: 4 вересня, 19:00

Місце пдення: Поляна ВДНГ та сад гамаків.

Виставки

Інтерактивна виставка Ukraine WOW «Той день»

Підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати у сесійній залі парламенту та кабінеті Президента України завдяки VR-окулярам, побачити над Києвом зоряне небо таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії, залишити свою мрію у хмарі мрій та багато іншого можна буде зробити з 24 серпня на інтерактивній виставці «Той день». Проєкт, створений командою Ukraine WOW до 35-річчя відновлення незалежності, відкривається на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Експозиція складається з трьох блоків. У залі «Вибір» відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися в 1991 році: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.

У другій залі – «Що нас визначає» – відвідувачам пропонують поміркувати про те, які риси об’єднують українців – сьогодні й століття тому.

Третя зала – «Мрія» – присвячена майбутньому. Команда The Ukrainians підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.

Коли: до 4 жовтня.

Місце проведення: Київський центральний вокзал, виставкове приміщення на колії 14, Вокзальна площа, 1.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Хіти 60-х у джазі

У столиці відбудеться джазовий концерт, присвячений музиці 1960-х років. У програмі Maryana Golovko Quintet – переосмислення світових хітів (зокрема The Beatles) та українського пісенного модерну тих часів.

Солістка Мар'яна Головко виступить разом із джазовим трубачем Денисом Аду та іншими відомими музикантами.

Коли: 3 вересня, 19:00.

Місце проведення: Дах ЦУМ, вул. Хрещатик, 38.

Авторський вечір Леся Подерв’янського

У Києві відбудеться авторський вечір драматурга, письменника та сатирика Леся Подерв’янського. У програмі виступу – читання нових авторських оповідань у фірмовій манері, гостра сатира, іронія та тексти без цензури. Організатори обіцяють атмосферу живого спілкування із зануренням у постмодерністську прозу митця.

Коли: 3 вересня, 19:00

Місце проведення: Центр культури і мистецтв КПІ, пр-т Берестейський, 37.

«Пори року» Вівальді та П’яццолли

У столиці відбудеться концерт класичної музики, який об'єднає два відомі цикли «Пір року»: барокову класику Антоніо Вівальді та аргентинські ритми Астора П’яццолли.

Програму виконає Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Завдяки особливій акустиці Кірхи Святої Катерини струнні тембри обіцяють глибоке та об'ємне звучання.

Коли: 4 вересня, 18:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Театри

Вистава «Двоє»

У столиці відбудеться показ документальної вистави «Двоє», побудованої як серія коротких спостережень про стосунки чоловіка й жінки.

В основу постановки лягли реальні історії з життя акторів та їхніх близьких, а також сюжети про кохання з класичного мистецтва, переосмислені крізь призму сьогодення.

Коли: 3 вересня, 18:00.

Місце проведення: Малий театр, вул. Олеся Гончара, 33.

Вистава «Чорна Шаль»

У Києві відбудеться показ вистави «Чорна шаль», створеної за підтримки гранту Президента України молодим діячам у галузі театрального мистецтва. Постановку визначено творчою командою як «прогулянка під місяцем».

В основу вистави покладено твори італійського класика Луїджі Піранделло в інсценізації Катерини Пенькової. Режисеркою проєкту виступила Христя Люба, а художницею-постановницею – Марія Погребняк.

У виставі задіяні актори: Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Ірина Гришак, Сергій Кисіль, Назарій Мокрій, Андрій Поліщук, Артем Пльондер, Дар’я Пльондер, Інна Скорина-Калаба, Антон Соловей.

Коли: 3 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Обіцянки-цяцянки»

У столиці відбудеться показ комедійної вистави «Обіцянки-цяцянки» – видовищної історії про кохання, ревнощі та спроби змінити правила у шлюбі.

У центрі сюжету – історія подружжя, яке вирішує дати одне одному більше свободи без ревнощів та зобов’язань. Проте рішення скористатися новими правилами повністю змінює хід подій та призводить до кумедних і несподіваних наслідків.

У головних ролях:

Володимир Горянський – народний артист України

Вікторія Білан – акторка театру та кіно

Коли: 3 вересня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.