Олександр Предиткевич підписав угоду про співпрацю з КМДА: новий етап розвитку відносин між Києвом та Іспанією

У Києві було підписано важливий документ про міжнародне співробітництво – угоду про партнерство між Київською міською державною адміністрацією та Rotary Club Madrid Intercontinental Passport, активним учасником якого виступив український адвокат і громадський діяч Олександр Предиткевич. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає «Главком».

Підписання угоди стало логічним продовженням системної роботи з розвитку міжнародних зв’язків України в умовах повномасштабної війни та відновлення країни. Документ спрямований на розширення економічного, гуманітарного та інституційного співробітництва між Києвом і іспанськими партнерами.

За словами Олександра Предиткевича, ця угода відкриває реальні можливості для залучення інвестицій, обміну досвідом та запуску спільних проєктів:

«Сьогодні як ніколи важливо будувати міцні міжнародні зв’язки. Ця угода – не просто формальність, а інструмент для конкретних дій. Ми готові активно підтримувати розвиток відносин між Києвом та Іспанією, залучати партнерів, інвестиції та ресурси для відновлення і розвитку столиці України».

Окрему увагу в межах співпраці буде приділено відновленню міської інфраструктури, розвитку муніципального партнерства, освітнім ініціативам та гуманітарним програмам.

Участь Rotary International у цьому процесі надає угоді додаткової ваги. Організація об’єднує понад 1,4 мільйона учасників і більш ніж 50 тисяч клубів у всьому світі, що дозволяє ефективно мобілізувати ресурси та міжнародну підтримку.

Експерти зазначають, що подібні ініціативи формують нову модель міжнародної взаємодії – від декларацій до практичних результатів. Для Києва це означає посилення позицій на міжнародній арені, а також доступ до європейських інвестиційних і гуманітарних інструментів.

Підписання угоди стало важливим сигналом: попри складну ситуацію, Україна продовжує активно розвивати міжнародне партнерство, а європейські країни, зокрема Іспанія, підтверджують готовність до довгострокової співпраці та підтримки.