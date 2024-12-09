Спецоперація в Керченській бухті: СБУ показала результати (відео)

На бортах російських вертольотів є вбиті та поранені

На новітніх Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення

У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів Служби безпеки України вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Про це повідомляє СБУ.

На новітніх Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. Морські дрони відкрили вогонь у відповідь.

Так, за даними СБУ, перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.

Крім того, дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються привести до ладу після минулих підривів української спецслужби.

⚡️⚡️СБУ показала ексклюзивні кадри спецоперації «Sea Baby» у Керченській бухті



Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах та літаках. pic.twitter.com/NDsAFTbUPd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 9, 2024

«Sea Baby – це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та великокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час», – зазначають в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Раніше Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ.

Як повідомлялося, дрони Служби безпеки України уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області РФ, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

До слова, морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці зібрали кошти через платформу United24, оснащені системами «Град».