На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА — КОВА
Громадян закликали не фіксувати на фото та відео роботу сил протиповітряної оборони
На Київщині в ніч проти 24 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали проти ворожих ударних безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні місцевий жителів закликають перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері, 23 вересня, в Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин.
До слова, російський холдинг «Високоточні комплекси» заявив, що відповідно до затвердженого графіка окупантам була поставлена партія ракет для безпілотних літальних апаратів «Х-БПЛА».
Раніше стало відомо, що 21 вересня на території Росії засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 101 БпЛА.
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