На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА — КОВА

РФ в черговий раз атакує Україну безпілотниками

Громадян закликали не фіксувати на фото та відео роботу сил протиповітряної оборони

На Київщині в ніч проти 24 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали проти ворожих ударних безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

У повідомленні місцевий жителів закликають перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері, 23 вересня, в Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин.

До слова, російський холдинг «Високоточні комплекси» заявив, що відповідно до затвердженого графіка окупантам була поставлена партія ракет для безпілотних літальних апаратів «Х-БПЛА».

Раніше стало відомо, що 21 вересня на території Росії засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 101 БпЛА.