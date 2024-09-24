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На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА — КОВА

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА — КОВА
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фото з відкритих джерел

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На Київщині в ніч проти 24 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали проти ворожих ударних безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

У повідомленні місцевий жителів закликають перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері, 23 вересня, в Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин. 

До слова, російський холдинг «Високоточні комплекси» заявив, що відповідно до затвердженого графіка окупантам була поставлена партія ракет для безпілотних літальних апаратів «Х-БПЛА».

Раніше стало відомо, що 21 вересня на території Росії засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 101 БпЛА. 

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Теги: тривога системи ППО ракетна атака безпілотник Київ

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