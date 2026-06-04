Ворог атакував Київщину: є постраждалий

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Чоловіка госпіталізували з закритим пораненням

Уночі 4 червня російські окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками. Через ворожу атаку є постраждалий. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

Унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі чоловік отримав поранення. Він працює водієм бензовозу.

«Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу», – додав Калашник.

До слова, цієї ночі у Києві о 23:26 оголосили повітряну тривогу. О 23:56 повідомили про відбій.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт