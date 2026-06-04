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Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки
Ворожий БпЛА влучив у підприємство на Київщині
фото: ДСНС
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Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюється

У Київській області триває ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури, яка виникла після нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки фото 1
фото: ДСНС

Як повідомили рятувальники, у ніч на 4 червня російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Бориспільському районі. Унаслідок атаки поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки фото 2
фото: ДСНС

Наразі на місці події триває гасіння пожежі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні оперативні служби.

Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки фото 3
фото: ДСНС

Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі водій бензовозу отримав поранення.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт

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Теги: ДСНС рятувальники пожежа Київщина

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