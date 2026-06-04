Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки
Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюється
У Київській області триває ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури, яка виникла після нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
Як повідомили рятувальники, у ніч на 4 червня російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Бориспільському районі. Унаслідок атаки поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.
Наразі на місці події триває гасіння пожежі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні оперативні служби.
Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі водій бензовозу отримав поранення.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.
Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт
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