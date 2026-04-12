Протести через ціни на пальне паралізували рух транспорту в одній із країн Європи

Через загострення протестів проти зростання цін на пальне, які заблокували рух у столиці Ірландії та деяких інших містах країни, прем’єр-міністр Міхал Мартін скликав засідання уряду в неділю, 12 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Акції протесту, що включали паркування тракторів і вантажівок на дорогах, призвели до зупинки руху на кількох важливих маршрутах навколо столиці Дубліна.

Протестувальники, серед яких насамперед перевізники та фермери, обурені зростанням цін на дизельне пальне на понад 20% через американо-ізраїльську війну проти Ірану, цього тижня заблокували також нафтопереробний завод, два порти та паливний термінал.

По всій країні перевізники та фермери блокували паливні склади та нафтопереробні заводи, а також порушили рух транспорту в низці міст, включаючи Корк на півдні та Голуей на заході.

Протести спричинили значні перебої у транспортному сполученні в Дубліні та залишили близько третини заправних станцій у країні без пального.

Протягом минулої ночі поліція розігнала демонстрантів з головної вулиці ірландської столиці, правоохоронці вивезли припарковані автомобілі з прилеглої території. Влада також зняла блокаду з автомагістралі M50, звільнивши дорогу до терміналів аеропорту Дубліна.

Прорвати блокаду єдиного в країні нафтопереробного заводу Whitegate у Корку поліції допомагали військові. У неділю поліція повідомила, що розпочала також операцію з розблокування порту Ґолвей.

У суботу міністри ірландського уряду зустрілися з представниками транспортного, сільськогосподарського та рибного секторів. Уряд готує значний пакет допомоги для подолання кризи. Серед заходів – схема підтримки транспорту, яку оголосять найближчим часом.

Вона доповнить затверджений пакет на 250 млн євро, що передбачає збільшення максимальної знижки на дизельне пальне для перевізників та транспортних операторів. На засіданні 12 квітня обговорять цю ситуацію.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.