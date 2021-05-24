Легендарна прима столичної оперети святкує 60 років на сцені (фото)

Тамара Тимошко-Горюшко зіграла на сцені Київського театру оперети понад сто ролей

Легендарна актриса Національної оперети України, народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко відзначає 60-річчя творчої діяльності. В оперетах, мюзиклах, драматичних і музичних спектаклях на сцені Київського театру оперети артистка зіграла понад сто ролей, повідомляється на сторінці театру у Facebook.

«Іноді їй (Тамарі Тимошко-Горюшко. – Ред.) доводилося грати по дві різнохарактерні ролі в одній виставі: королеву із вишуканими промовами у вбранні уквітчаному рубінами і діамантами у першій дії, і торговку з базару з характерною вимовою у другій. Кожний образ, створений актрисою - зірковий, її фрази із спектаклів часто стають крилатими. За гострослів'я і потужний комедійний дар критики порівнювали її з Фаїною Раневською», – йдеться в повідомленні театру.

Тамара Тимошко-Горюшко грала на одній сцені із Вірою Новинською, товаришувала із Ноною Копержинською, своїми педагогами артистка вважає Дмитра Шевцова, Миколу Блащука, Володимира Борисенка. Колись, артистку побачили режисери із Москви, запросили до себе, але вона відмовилася, залишаючись вірною рідній, київській сцені.

Серед ролей Тамари Тимошко-Горюшко Лотта з «Летючої миші», Мадам Енно з «На світанку», у київському театрі ім. І. Франка біля портрету Нонни Копержинської, з І.Покладом після вистави «Таке єврейське щастя», Ханума з «Ханума», Баронеса фон Боценгейм з «Мій бравий солдат», з Д.Шецовим (Швейк), Зойка з «Зойчина квартира», Секлита «За двома зайцями», Настоятелька монастиря з «Небесні ластівки, або мадемуазель Нітуш».

«Хочу побажати всім берегти здоров'я, – говорить Тамара Михайлівна, – щоб всі люди були здорові і їм хотілося прийти до театру. А в театрі завжди можна знайти відповіді на запитання, які ставить перед нами життя».

Нагадаємо, 14 травня почав роботу оновлений Київський національний академічний театр оперети.

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