Лінію швидкісного трамвая знову закривають на ремонт



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Буде призупинено рух трамваїв маршруту №1

У вихідні ремонтуватимуть колії на ділянці від «Вул. Генерала Потапова» до «Бульвару Кольцова»

Із 20:00 12 жовтня до 12:00 13 жовтня рух трамваїв маршруту №1 буде тимчасово призупинено.

Це пов’язано із посиленою фазою капремонту колії на ділянці від «Вул. Генерала Потапова» до «Бульвару Кольцова». Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

Трамваї маршруту № 3 працюватимуть у звичайному режимі руху.

Кількість автобусів на маршруті № 2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хвилин (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

Напередодні запуску трамваїв, 29 вересня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамвая. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи. Він повідомив, що найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна».

2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.

5 та 6 жовтня рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії було призупинено у зв’язку із капітальним ремонтом колій.

Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.