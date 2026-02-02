Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

3 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 3 лютого 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 23:30;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00.
Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року фото 2

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Раніше стало відомо, що підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Київщина ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Шмигаля, у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях
Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики
22 сiчня, 07:18
Зеленський: Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму
Майже 60% столиці – без електрики – Зеленський
21 сiчня, 13:45
Колишня очільниця Міненерго каже, що наявність світла – це «вже велике досягнення»
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
19 сiчня, 21:55
Шмигаль: Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават
Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла
19 сiчня, 09:27
Кличко: Комунальники цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру
У Києві без опалення 300 багатоповерхівок, діють екстрені відключення світла – Кличко
15 сiчня, 16:05
Атака на підстанцію на Донеччині
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом
13 сiчня, 23:35
На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
12 сiчня, 19:00
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
10 сiчня, 12:04
На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку
5 сiчня, 11:13

Новини

Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року
Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
Аварія в енергосистемі 31 січня: стало відомо, скільки будинків у Києві досі без тепла
Аварія в енергосистемі 31 січня: стало відомо, скільки будинків у Києві досі без тепла
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
Жартівливе відео блогерки з Троєщини переросло в скандал із зоозахисниками
Жартівливе відео блогерки з Троєщини переросло в скандал із зоозахисниками
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Сьогодні, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua