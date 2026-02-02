Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

3 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 3 лютого 2026 року

1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;

– без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00; 1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 23:30;

– без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 23:30; 2.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 22:00;

– без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 22:00; 2.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

– без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30; 3.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 24:00;

– без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 24:00; 3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

– без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00; 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

– без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30; 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

– без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30; 5.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00; 5.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00; 6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00; 6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Раніше стало відомо, що підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.