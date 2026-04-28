На Варшавській трасі поблизу Бородянки зіткнулися шість автівок, є постраждалі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Аварія сталася поблизу села Бородянка на Київщині
фото: Національна поліція України

Внаслідок події постраждало пʼять чоловік, одного з них госпіталізовано до медичного закладу

У Київській області поблизу села Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі одразу шести автомобілів. Внаслідок події є постраждалі, утворився затор. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини, інформує «Главком».

За словами правоохоронців, у вівторок, 28 квітня, о 12:36 до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на Варшавській трасі поблизу села Бородянка.

фото: Національна поліція України

«Попередньо відомо, що на автодорозі М-07, де проводилися ремонтні роботи, водій вантажного автомобіля DAF допустив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master, які перебували попереду. Після цього транспортні засоби відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з іншим вантажним автомобілем DAF, що рухався назустріч», – уточнили в пресслужбі.

фото: Національна поліція України

У поліції додали, що внаслідок аварії постраждало пʼять осіб, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. У звʼязку з ДТП рух транспорту ускладнений.

Нагадаємо, у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу. ДТП сталася 26 квітня, дитину було госпіталізовано. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Теги: Київщина ДТП

