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    Мешканка Київщини сяде на сім років за вбивство молодого коханого

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    Під час сварки з чоловіком жінка схопила кухонний ніж - Мешканка Київщини сяде на сім років за вбивство молодого коханого
    Під час сварки з чоловіком жінка схопила кухонний ніж
    Фото ілюстративне

    53-річна жінка вдарила ножем 34-річного співмешканця

    До семи років позбавлення волі засуджено мешканку с. Катюжанка Київської області за вбивство співмешканця.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    53-річна жінка позбавила життя свого співмешканця у лютому 2020 року.

    Досудовим слідством встановлено, що між цивільним подружжям виник черговий конфлікт. Жінка схопила кухонний ніж та нанесла 34-річному коханому удар в область грудної клітини. В результаті цього чоловік помер на місці скоєння злочину.

    Вину підсудної повністю доведено стороною обвинувачення.

    За рішенням Обухівського районного суду зловмисницю засуджено до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, взимку цього року сталося жахливе вбивство у селі Розкішна на Білоцерківщині. Під час сварки у гаражному приміщенні чоловік вдарив співмешканку. Жінка впала на гострий металевий виступ і втратила свідомість. У подальшому зловмисник кілька раз повертався до померлої для того, щоб розчленувати тіло: голову та кінцівки спалив, а тіло – втопив у водоймі.

    У лютому у помешканні на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва 45-річна жінка вдарила співмешканця сокирою по голові. Напередодні чоловік прийшов до квартири співмешканки і заснув. Поведінка чоловіка не влаштовувала жінку і вона взяла сокиру. Потерпілого з травмою голови лікарі госпіталізували до медичного закладу.

    Нещодавно у Києві чоловік через ревнощі вдарив 47-річного гостя кухонним ножем у груди.

    Теги: прокуратура суд кримінал вбивство Київщина жінка чоловік
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