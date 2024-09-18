Забруднення Десни: мер Броварів повідомив, яка ситуація із водопостачанням в громаді

Стан питної води у Броварах перебуває під постійним контролем фахівців, відповідні лабораторні дослідження проводяться двічі на день

У Броварській громаді жодних відключень центрального водопостачання на 19 вересня через забруднення річки Десна не заплановано. Інформацію, яку поширюють у соцмережах є фейком. Стан питної води у громаді під постійним контролем фахівців. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

«Сьогодні в соцмережах з’явилася інформація про нібито заплановане завтра відключення централізованого водопостачання у нашій громаді. Відповідально повідомляю – це абсолютно не відповідає дійсності. Стан питної води знаходиться під постійним контролем фахівців, відповідні лабораторні дослідження проводяться двічі на день, їх результати оприлюднюються на сторінках КП «Броваритепловодоенергія», – написав Сапожко.

Мер додав, що дійсно потрібно мати та поновлювати постійно запас питної води. Але це пов’язано із тим, що ворожі атаки націлені на об’єкти критичної інфраструктури.

Міський голова Броварів підкреслив, що ситуація під контролем, водопостачання у громаді проводиться в звичному режимі.

У КП «Броваритепловодоенергія» додають, що в їхньому пункті водозабору на річці Десна якість води перебуває в межах норми. Більше того, фіксується покращення по хімічному споживанню кисню. Також зазначається, що забруднення, яке рухається руслом Десни, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм, спостерігається його розбавлення.

Сапожко повідомив, що вода, яка подається до осель жителів Броварської громади, відповідає усім нормативним показникам. КП «Броваритепловодоенергія» щоденно проводить моніторингові лабораторні дослідження стану води у міському водогоні.

Раніше повідомлялося, що у річці Десна на тлі періоду маловоддя спостерігається критично мінімальний рівень води. Як зазначається, 18 вересня о 8 ранку на гідрологічному посту с. Літки зафіксували мінімальний рівень 71 см. Такий показник метеорологи побачили вдруге за всю історію багаторічних спостережень з 1923 року.

Нагадаємо, що на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми. У пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню, воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграм на дециметр кубічний.