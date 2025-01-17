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Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW
З жовтня 2023 року Ткаченко разом зі сім’єю почав орендувати столичну квартиру на 153 «квадрати». До цього він декларував дві квартири у Києві
фото: facebook.com/timurtkachenko

Торік Ганна Ткаченко заробила 2,45 млн грн на веденні підприємницької діяльності

Дружина нового начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Ганна Ткаченко регулярно купує автомобілі. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка». 

Зокрема, у 2023 році Ганна Ткаченко за 1,6 млн грн придбала BMW X3, 2022 року випуску; у 2021 році у неї з’явився Porsche Macan, 2018 року випуску вартістю 1,1 млн грн; у 2016 і 2017 роках – Audi Q5, 2012 року випуску і Volkswagen Golf, 2017 року випуску.

Загалом, за 2023 рік дружина нового керівника КМВА заробила 2,45 млн грн від ведення підприємницької діяльності, а також у вигляді доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою у неї лежить 1,2 млн грн, на банківських рахунках – 3,5 тис. грн.

Ганна Ткаченко є власницею дачного будинку на 151,3 кв. м під Києвом і трьох земельних ділянок загальною площею 3,51 га у Броварах та Броварському районі на Київщині. 

До слова, Ганна Ткаченко є сестрою дружини голови Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Тобто Тимур Ткаченко доводиться головному антикорупціонеру країни свояком. В одній з декларацій Ткаченко навіть вказував, що користується квартирою, яка належить дружині Кривоноса Галині Польшинській. Своєю чергою сам Кривонос користувався Audi Q5, власницею якого є Ганна Ткаченко.

Що стосується офіційних статків та доходів самого очільника КМВА Тимура Ткаченка, то вони виглядають скромними. З жовтня 2023 року посадовець разом зі сім’єю почав орендувати столичну квартиру на 153 «квадрати». До цього він декларував дві квартири у Києві, однією з яких безоплатно користувався, а в іншій (імовірно, батьківській, власниками записано Людмилу Ткаченко та Сальмі Ткаченко) був зареєстрований.

Згідно із деклараціями Ткаченка, то з 2021 року у нього немає особистого автомобіля. У 2022 році Тимур Ткаченко, який тоді працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, користувався Infiniti Q50, 2019 року випуску, що належала громадянину Андрію Васильовичу Братусю. Це заступник голови Київської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Братусь купив Infiniti Q50 за 570 тис. грн у травні 2022 року. Натомість у його декларації за 2023 рік цієї машини вже немає.

У 2023 році Ткаченко пересувався на двох також чужих автомобілях: Lexus LS 460, 2008 року виписку (власність Світлани Загородної) і Toyota Raw 4, 2021 року випуску (належить Олександру Захарову).

Попри відсутність особистого рухомого і нерухомого майна Тимур Ткаченко є офіційним мільйонером. Торік він отримав 692 тис. грн зарплати на посадах заступника міністра і начальника департаменту благоустрою Київської міськради, де він працював протягом 2021-2023 років. Також готівкою посадовець тримає 700 тис. грн і $10 тис. На банківських рахунках – 49 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. На його місце глава держави призначив Тимура Ткаченка, який був заступником Міністра розвитку громад та територій України. 

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Теги: машини президент дружина Lexus Тимур Ткаченко

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