Суд зобов'язав Мінкульт повернути костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді

Міністерство культури та стратегічних комунікацій декілька разів ігнорувало обіцянки повернути костел громаді римо-католицької церкви в Україні

Питання про повернення костелу Святого Миколая парафії триває вже багато років

Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді римо-католицької церкви в Україні. Про це повідомляє пресслужба римо-католицької парафії Святого Миколая в Києві.

Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу Святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики.

Ще у 2005 році тодішній президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак доручення залишилося невиконаним.

За словами настоятеля парафії Павла Вишковського, те, що костел був досі не повернутий в користування релігійній громаді є не лише порушенням прав парафії, а й обманом понад 25 тис. громадян, які рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який попередні «власники» довели до руїни.

Суд, детально вивчивши всі надані докази, визнав правомірність вимог громади та ухвалив рішення на її користь.

«Якщо виконавчі органи влади не виконують доручення президента, то сподіваємось, що рішення суду будуть змушені виконати, бо за невиконання судового рішення передбачена вже кримінальна відповідальність», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що зранку 20 грудня 2024 року Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламки пошкодили костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці.

21 грудня, у костелі Святого Миколая парафіяни та небайдужі кияни проводили прибирання. Найбільше постраждав вітраж-роза на центральному фасаді.

Костел Святого Миколая в Києві – римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. В. Валовського.

До слова, костел Святого Миколая мав бути переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.