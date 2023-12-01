Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто

Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини

Для передачі електронних документів військовослужбовець має надати свою згоду на обробку персональних даних

Пораненим військовим більше не потрібно після рішення ВЛК про відпустку або непридатність особисто везти документи до військової частини. Заклад здоров’я може надіслати їх через систему електронного документообігу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тепер заклад здоров’я може через електронну систему надіслати до військової частини або ТЦК та Суспільне такі документи:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанову ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Тож документи тепер може направити заклад охорони здоров’я, а сам військовослужбовець – одразу їхати до ТЦК та СП. Так само заклад здоров’я може відправити до військової частини електронний запит та отримати звідти додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб», – наголосила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Для передачі електронних документів військовослужбовець має надати свою згоду на обробку персональних даних.

За даними Міноборони, вже зараз систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України в кінці серпня поточного року внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.