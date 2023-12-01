Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто
Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини
фото ілюстративне

Для передачі електронних документів військовослужбовець має надати свою згоду на обробку персональних даних

Пораненим військовим більше не потрібно після рішення ВЛК про відпустку або непридатність особисто везти документи до військової частини. Заклад здоров’я може надіслати їх через систему електронного документообігу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Тепер заклад здоров’я може через електронну систему надіслати до військової частини або ТЦК та Суспільне такі документи:

  • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
  • постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування;
  • постанову ВЛК про непридатність до військової служби;
  • інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Тож документи тепер може направити заклад охорони здоров’я, а сам військовослужбовець – одразу їхати до ТЦК та СП. Так само заклад здоров’я може відправити до військової частини електронний запит та отримати звідти додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК.

«Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб», – наголосила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Для передачі електронних документів військовослужбовець має надати свою згоду на обробку персональних даних.

За даними Міноборони, вже зараз систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України в кінці серпня поточного року внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

Читайте також: Військові мають можливість оскаржити висновки ВЛК: названо два способи
Теги: Міноборони документи поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропонована ним система харчування ЗСУ існувала в Україні до 2014 року
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
28 листопада, 13:11
Випробування нових моделей БпАК Міністерство оборони влаштовує регулярно
Міноборони провело випробовування нових українських FPV-дронів
25 листопада, 17:42
Росіянка мимоволі допомогла українським спецслужбам
Кримський міст Україні допомогла вразити росіянка, яка відпочивала на яхті (відео)
25 листопада, 16:39
Попереднє засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 11 жовтня
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
16 листопада, 16:04
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
13 листопада, 23:38
Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту
Британська розвідка пояснила, чому в армії РФ процвітає пияцтво та наркоманія
13 листопада, 15:02
Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі завдав йому значних пошкоджень
ISW оцінив наслідки удару по кораблю в Керчі
8 листопада, 05:31
Росіяни вдарили з артилерії по селу Веселе на Херсонщині
Львівщина та Прикарпаття оговтуються від атак дронів, влучання на Одещині: ситуація в регіонах
3 листопада, 12:58
Сотні людей отримали поранення через обстріл табору біженців Джабалія
Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази
2 листопада, 04:40

Події в Україні

РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
СБУ: Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича проти України
СБУ: Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича проти України
Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто
Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Росіяни запускали дрони з двох напрямків: деталі нічної атаки
Росіяни запускали дрони з двох напрямків: деталі нічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
40K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
40K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
35K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
18K
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус
8550
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua