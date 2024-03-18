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Стало відомо, якої суми бракує країнам НАТО на оборону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, якої суми бракує країнам НАТО на оборону
НАТО хоче збільшити видатки на оборону альянсу
фото із відкритих джерел

Financial Times: Минулоріч дві третини від загального обсягу видатків НАТО на оборону припало на США

Європейським членам НАТО необхідно знайти додаткові 56 млрд євро на рік, щоб відповідати цільовому показнику видатків альянсу на оборону в 2% ВВП. Про це пише Financial Times з посиланням на проведене для неї дослідження німецького інституту Ifo.

За даними Ifo, найбільшим боржником за підсумками минулого року стала Німеччина, яка витратила на внески в оборону НАТО на 14 млрд євро менше, ніж потрібно для досягнення цільового показника. Наступними інститут назвав Іспанію з 11 млрд. євро боргу, Італію – 10,8 млрд, Бельгію – 4,6 млрд.

«Минулого року дві третини від загального обсягу видатків НАТО на оборону у розмірі 1,2 трлн євро припало на США, що більш ніж удвічі перевищує 361 млрд євро, витрачені членами ЄС, Великою Британією та Норвегією разом узятими», – йдеться у публікації.

«У країн з високим рівнем заборгованості та високими відсотковими витратами не так багато можливостей для збільшення оплати за боргом, тому єдиний реальний спосіб зробити це – скоротити витрати в інших областях», – заявив економіст Ifo.

Він зазначив: «Це непросто. Як ми переконалися, коли Німеччина спробувала скоротити субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо і фермери виступили з протестом».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у четвер, що дві третини членів альянсу досягнуть цільового показника в 2% цього року, нагадує Financial Times.

Нагадаємо, НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України. Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.

Водночас генсек НАТО зазначив, що союзники по Альянсу будуть продовжувати уважний моніторинг ситуації та подальших дій Росії. Єнс Столтенберг наголосив, що ця організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.

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Теги: росія Німеччина НАТО війна напад Єнс Столтенберг

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