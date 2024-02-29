Чи варто панікувати через новини з Придністров'я

Якби у російської армії був хоч невеликий шанс захопити Одесу, вони б уже її штурмували

Окремі кремлівські пропагандисти перезбудилися з приводу Придністров'я. Я вже вчора писав, що нам усі ці рішення депутатів невизнаного російського анклаву в Молдові взагалі, вибачте, до одного місця. Усі капості, які вони можуть зробити Україні – вони зроблять (уже роблять) без змін статусу. На більше вони не здатні.

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Просто тому що росія не має з ними кордонів. І не може перекидати туди і назад техніку, особовий склад і боєприпаси. Усе тільки через Україну, Румунію або наш повітряний простір. Нереально. Так що всі їхні потуги із заявами – просто смішні. На реальність не впливають від слова зовсім. Але перезбуджені пропагандисти вже кричать, що туди потрібно пробити сухопутний коридор через Одесу. Ну, звісно. Ось у чому секрет!

Та якби у російської армії був хоч невеликий шанс захопити Одесу, вони б уже її штурмували. Без жодної прив'язки до подій у Придністров'ї. Але Одеса їм не по зубах. Кремль це давно зрозумів, тому з тваринною ненавистю до Одеси й одеситів постійно жбурляє туди ракети, дрони та інше. Тож придністровські депутати і пропагандисти оптом і вроздріб на реальність ніяк не впливають. Новина про стосунки пари ховрахів у полі під Запоріжжям несе більше важливої інформації, ніж ось це ось усе...