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Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками
Члени злочинної групи зуміли легалізувати понад 100 млн грн доходів
колаж: glavcom.ua

Підпільне виробництво кави на Київщині: БЕБ викрило шахраїв, що відновили діяльність після обшуків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру організатору та п'ятьом його спільникам, які налагодили масштабне підпільне виробництво фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів. Представники БЕБ зауважують, що злочинна група зуміла відновити свою діяльність після попередніх обшуків, коли частину вилученого майна було повернуто за рішенням суду, пише «Главком».

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували підпільне виробництво у складських приміщеннях на Київщині. Підроблену каву виготовляли та збували як оригінальну – оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками фото 1
фото: БЕБ
Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками фото 2
фото: БЕБ

Крім того, за наявною інформацією, члени злочинної групи зуміли легалізувати понад 100 млн грн доходів, отриманих від цієї протиправної діяльності.

Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками фото 3
фото: БЕБ

Правоохоронці під час слідчих дій вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання для пакування, готову фальсифіковану продукцію, готівку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи, з підтвердженням незаконної діяльності.

Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками фото 4
фото: БЕБ

Правоохоронці також вилучили 11 елітних автомобілів, зокрема Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE та інші.

Елітні автомобілі у кавових шахраїв: БЕБ розслідує діяльність злочинної групи з мільйонними оборудками фото 5
фото: БЕБ

Організатору та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції вже проводили обшуки на одному з виробництв цієї мережі. Тоді було вилучено майно вартістю понад 20 млн грн. Однак, за ухвалою суду, частину вилученого було повернуто власникам.

Нагадаємо, детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники ряду медичних закладів та посадовці Національної служби здоровʼя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними слідства, фігуранти справи внесли до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я неправдиву інформацію щодо кількості громадян, які отримали медичні послуги за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». Надалі вони надали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України. У такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

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Теги: Бюро економічної безпеки України Київщина

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