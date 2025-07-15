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На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку
Так виглядає мозаїка після очищення
фото: Ельміра Етінгер

Ініціатива очистити мозаїку належить художниці Катерині Вінницькій

На Київщині у місті Богуслав місцеві жителі очистили мозаїчну зупинку громадського транспорту та повернули їй первісний вигляд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ельміру Етінгер.

Відомо, що ініціатива очистити мозаїку належить художниці Катерині Вінницькій. Жінка та інші небайдужі мешканці організували прибирання поверхні: було знято шари клею та фарби, які псували оригінальний візерунок.

На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку фото 1
фото: Ельміра Етінгер
На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку фото 2
фото: Ельміра Етінгер

Дослідниця архітектури та модернізму Ельміра Етінгер написала: «В Богуславі небайдужі дівчата і хлопці помили свою мозаїчну зупинку! Люди вийшли, взяли немудрий інструмент і шикарно вичистили оті страшні нашарування клею. Все засяяло! Ініціаторкою була художниця Катерина Вінницька. Вона створює і сучасні мозаїки. І велика їй подяка за цю роботу. Молодці!»

На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку фото 3
фото: Ельміра Етінгер
На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку фото 4
фото: Ельміра Етінгер

Раніше ми писали, що у селищі Романів, що на Житомирщині, виклали карту України з пиріжків і встановили національний рекорд. Зробили це під час фестивалю «ЕтноВир на Виспі». Про це пише «Главком» із посиланням на «Твій Романів».

Головною подією фестивалю стало встановлення національного рекорду – створення «Пирога єдності» у формі карти України розміром 6,21 м на 4,35 м.

Раніше із нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ. 

Теги: Київщина активісти

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