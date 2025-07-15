На Київщині місцеві мешканці очистили мозаїчну зупинку

Ініціатива очистити мозаїку належить художниці Катерині Вінницькій

На Київщині у місті Богуслав місцеві жителі очистили мозаїчну зупинку громадського транспорту та повернули їй первісний вигляд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ельміру Етінгер.

Відомо, що ініціатива очистити мозаїку належить художниці Катерині Вінницькій. Жінка та інші небайдужі мешканці організували прибирання поверхні: було знято шари клею та фарби, які псували оригінальний візерунок.

фото: Ельміра Етінгер

фото: Ельміра Етінгер

Дослідниця архітектури та модернізму Ельміра Етінгер написала: «В Богуславі небайдужі дівчата і хлопці помили свою мозаїчну зупинку! Люди вийшли, взяли немудрий інструмент і шикарно вичистили оті страшні нашарування клею. Все засяяло! Ініціаторкою була художниця Катерина Вінницька. Вона створює і сучасні мозаїки. І велика їй подяка за цю роботу. Молодці!»

фото: Ельміра Етінгер

фото: Ельміра Етінгер

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