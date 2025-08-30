Головна Країна Події в Україні
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
На відправі молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей та інші
«За всі добрі справи, які приснопамʼятний Андрій Володимирович зробив для України, нехай Бог винагородить його», – сказав Епіфаній

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у львівському храмі на честь святителя Іоана Золотоустого звершив літію за упокій душі колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

На відправі молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей, єпископ Богуславський Арсеній, викладачі та студенти Львівської православної богословської академії, а також народний депутат України Ростислав Тістик.

Наприкінці заупокійного богослужіння Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви звернувся до присутніх:

«Ми помолилися за душу вбитого сьогодні приснопамʼятного Андрія Парубія. Звістка про це вбивство була сприйнята всіма нами з глибоким сумом і болем. Ми засуджуємо це вбивство відомого українського патріота, громадського діяча і політика, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія і нехай Господь покарає винних в ньому.

На чолі українського парламенту Андрій Парубій зробив багато для того, щоби Україна досягнула успіху в здійсненні нашої віковічної мрії – щоби був отриманий Томос і Церква в Україні була канонічно проголошена Вселенським Патріархатом автокефальною.

За всі добрі справи, які приснопамʼятний Андрій Володимирович зробив для України, нехай Бог винагородить його. Нехай Господь упокоїть душу спочилого раба Свого Андрія в Царстві Небесному, вічна йому памʼять», – сказав Митрополит Епіфаній.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».

Андрій Парубій церква Епіфаній Ростислав Тістик

