Моторошна ДТП на Дорогожичах: перед судом постануть водій автобуса і механік



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На пішохідному переході на Дорогожичах автобус збив трьох жінок Фото: dtp.kiev.ua

Обвинувальні акти стосовно водія та механіка скеровані до суду

Слідчі поліції Києва завершили розслідування ДТП на Дорогожичах за участю автобуса, у якій постраждали троє жінок.

Матеріали кримінальних проваджень, у яких фігурують водій, котрий перебував за кермом, та механік, який випустив на маршрут несправний автобус, передали в прокуратуру, а обвинувальні акти – у суд. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проведена експертиза показала, що він на момент скоєння ДТП був тверезим.

Під час спілкування зі слідчими водій пояснював, що гальмівна система автобуса була не в робочому стані, тож він не міг зупинити транспортний засіб. Цей факт підтвердила і відповідна експертиза. За висновками фахівців, технічну несправність автобуса міг виявити при візуальному огляді працівник, котрий перевіряє транспортні засоби перед їх виїздом на маршрут. Також проблему із гальмами міг помітити і сам водій.

Слідчі столичної поліції повідомили водію автобуса про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Окрім того, механік комунального підприємства, яке обслуговує даний маршрут, є підозрюваним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

Досудові розслідування вказаних кримінальних проваджень завершені. Обвинувальні акти стосовно водія та механіка скеровані до суду для призначення покарання відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 21 березня 2019 року ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Дивіться відео моменту ДТП.