Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд

Підводний човен HMS Vengeance перевищив попередній рекорд, пробувши під водою 201 день

Екіпаж підводного човна HMS Vengeance королівського флоту Британії провів 201 день у тривалому автономному поході та встановив новий рекорд тривалості перебування на підводному човні «Судного дня», перевершивши попередній рекорд HMS Vigilant у 195 днів. Про це пише Nationalinterest.

Цей бойовий марафон вказав на проблеми, пов'язані з нестачею субмарин у королівському військово-морському флоті. Клас Vanguard, що складається з чотирьох підводних човнів, кожен з яких озброєний ядерними ракетами Trident II D5 і мають гарну приховуваність і автономність під водою, є основою ядерного стримування Великої Британії.

Атомний підводний човен HMS (His Majesty's Ship) Vengeance повернувся на оперативну базу королівського військово-морського флоту Великої Британії Фаслейн, Шотландія, з екіпажем втомленим від шестигодинних змін і мінімального контакту із зовнішнім світом.

Екіпажі отримували лише ретельно перевірені «родинні повідомлення» – щотижневі повідомлення із сорока слів – із зовнішнього світу і не могли відповісти, оскільки відправка сигналу могла призвести до розкриття місцезнаходження підводного човна. Погані новини та все, що може засмутити членів екіпажу, видаляється, щоб не викликати непотрібного занепокоєння.

Протягом майже семимісячного розгортання члени екіпажу працювали по шестигодинних змінах, усі «комфортно» жили разом у металевій трубі завдовжки 491 фут (приблизно 150 метрів). Слід врахувати, що ударні підводні човни королівського флоту виринають під час своїх місій, а субмарини з балістичними ракетами, відомі в королівському флоті як «бомбардувальники», залишаються прихованими під водою.

Всього екіпаж провів у морі 201 день, більшу частину часу перебуваючи під водою. Це перевершило попередній рекорд 195 днів, встановлений субмариною HMS Vigilant минулого року. Такі рекорди гострою викликані нестачею кораблів королівського флоту.

«Наші засоби постійного стримування на морі захищають нас і наших союзників по НАТО щохвилини кожного дня», – заявив представник королівського військово-морського флоту в заяві для британських таблоїдів. «Ми дуже вдячні підводникам та їхнім близьким за виявлену самовідданість. Хоча ми не коментуємо тривалість патрулювання, ми дуже серйозно ставимося до безпеки, і всі підводні човни проходять суворі перевірки безпеки перед початком патрулювання».

Чотири атомні підводні човни класу Vanguard Королівського флоту є центральним елементом системи ядерного стримування Великої Британії. Кожен із човнів оснащений ядерними ракетами Trident II D5. У дію кожен підводний човен наводить ядерний реактор Rolls-Royce PWR2 з двома турбінами GEC, одним валом, одним насосно-реактивним рушієм та двома турбогенераторами WH Allen.

Усі чотири підводні човни базуються на військово-морській базі Клайд, на захід від Глазго, Шотландія. Човни класу Vanguard спочатку були розраховані на двадцятип'ятирічний термін експлуатації і будуть замінені в найближчі роки в міру надходження на озброєння нових підводних човнів з балістичними ракетами класу Dreadnought.

Раніше стало відомо, що у Великій Британії розглядають можливість законсервувати авіаносець HMS Prince of Wales, будівництво якого коштувало 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, або зовсім продати його зі знижкою іншій країні. Про це пише газета The Daily Mail з посиланням на джерела у ВМС королівства. Як зазначається, майбутнє другого за величиною британського авіаносця під загрозою через проблеми з фінансуванням, стверджують військово-морські джерела.