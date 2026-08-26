На Байковому кладовищі демонтовано старовинну цегляну огорожу (фото)

Паркан, що відмежовує територію кладовища від міста був споруджений у період з 1876 по 1909 рік

У Києві знесли червону цегляну огорожу Байкового кладовища, яку раніше міська влада обіцяла відремонтувати. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов із посиланням на фото киянки Зінаїди Войнаровської, інформує «Главком».

Байкове кладовище без огорожі фото: Зінаїда Войнаровська

фото: Зінаїда Войнаровська

фото: Зінаїда Войнаровська

За даними Перова, 8 липня 2026 року міська влада уклала угоду з ТОВ «Спецбуд-Технолоджі» на капітальний ремонт огорожі з протизсувними заходами на суму 46,46 млн грн. Торги відбулися без проведення конкурсу. Попри те, що Байкове кладовище має статус памʼятки національного значення, у компанії-підрядника немає сертифікованих реставраторів. Активіст припускає, що замість автентичного відновлення мурувань на цьому місці зведуть новий паркан.

Нагадаємо, у лютому 2025 року заступник голови КМДА Петро Пантелєєв звернувся до Київради з проханням не підтримувати петицію киян про збереження огорожі. Посадовець зазначав, що об'єктом культурної спадщини є лише окремі елементи (надбрамна церква, Католицькі та Лютеранські ворота і 12 секцій ґрат), а решта муру – «історичне нашарування без архітектурної цінності». У КМДА переконують, що демонтаж потрібен для виконання протизсувних робіт і захисту могил від тиску ґрунту.

Петицію за збереження огорожі, зведеної у період 1876-1909 років, зареєстрував Дмитро Перов. Вона набрала необхідну кількість голосів киян.

Відповідь КМДА на петицію про збереження огорожі Байкового кладовища скриншот

скриншот

«Розроблення плану заходів по реалізації електронної петиції № 13333 «Зберегти унікальну огорожу Байкового кладовища» буде можливе після виділення фінансування на виконання ремонтно-реставраційних робіт на зазначеному об’єкті культурної спадщини, на проведення дослідження огородження навколо Байкового кладовища, а також після встановлення термінів їх виконання», – йдеться у відповіді на петицію заступниці голови Київської міської державної адміністрації Ганною Старостенко від 18 квітня 2025 року.

Такий вигляд мав паркан Байкового кладовища фото: Дмитро Перов/Facebook

Байкове кладовище, або Байковий цвинтар – некрополь у Голосіївському районі міста Києва, пам'ятка історії та культури. Один із найстаріших некрополів, що зберігся в місті, ховати тут почали ще 1834 року. Площа – 72,47 га. Кладовише закрите для масових поховань.

Вид на паркан Байкового кладовища з боку трамвайної лінії фото: Дмитро Перов/Facebook

Паркан, що відмежовує територію кладовища від міста був споруджений у період з 1876 по 1909 рік, коли великий цвинтар остаточно розмежували на дві частини – стару та новe.