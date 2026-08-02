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У Києві під час повторного удару РФ загинула 20-річна волонтерка

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Києві під час повторного удару РФ загинула 20-річна волонтерка
Під час російської атаки на Київ загинула 20-річна волонтерка Віталіна Яровенко
фото: facebook Віталіни Яровенко

Інструкторка НаУКМА Віталіна Яровенко на псевдо «Фрау» вирушила рятувати людей одразу після перших вибухів, але потрапила під підступний обстріл ворога

У ніч проти 1 серпня під час чергової російської ракетної атаки на Київ загинула 20-річна громадська активістка, волонтерка та інструкторка Військового вишколу НаУКМА Віталіна Яровенко на псевдо «Фрау». Дівчина загинула під час виконання волонтерського обов'язку – вона вирушила на місце першого влучання для надання допомоги постраждалим і потрапила під повторний ворожий обстріл. Про це пише «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Військового вишколу Національного університету «Києво-Могилянська академія».

За інформацією колег і побратимів, Віталіна одразу після перших вибухів у Києві як доброволець вирушила на місце влучання, щоб рятувати цивільних мешканців та надавати їм першу допомогу. Однак російські війська завдали повторного удару по тій самій локації.

"Сьогодні вночі під час російської атаки на Київ загинула Віталіна – інструкторка Вишколу Києво-Могилянської академії. Наша посестра. Як доброволець вона поїхала на місце удару, щоб рятувати людей. Повторний приліт обірвав її життя", – йдеться в офіційній заяві Військового вишколу НаУКМА.

У Києві віддають шану 20-річній волонтерці та інструкторці Віталіні Яровенко
У Києві віддають шану 20-річній волонтерці та інструкторці Віталіні Яровенко
фото: facebook.com/KMADefenceTraining

Побратими підкреслюють, що дівчина була людиною вчинку, яка регулярно вчила інших власним прикладом і завжди ставала на захист тих, хто потребував допомоги.

Віталіна Яровенко народилася 16 квітня 2006 року. Вона навчалася в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Психологія» та поєднувала навчання з активною громадською та професійною діяльністю:

  • працювала у сфері комунікацій у Федерації роботодавців України;
  • організовувала систематичні збори коштів і забезпечення для підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії;
  • була постійною учасницею акцій на підтримку українських військовополонених;
  • навчала курсантів у межах Військового вишколу НаУКМА.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня 2026 року Росія здійснила один із наймасштабніших балістичних ударів по Києву за останній час. Повітряна тривога була оголошена після виявлення пусків балістичних ракет, а вже за кілька хвилин у столиці пролунала серія потужних вибухів. Основний удар припав по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі міста.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 33 особи отримали поранення, серед них четверо дітей. Рятувальникам вдалося евакуювати та врятувати 105 людей із пошкоджених будівель.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де загинули семеро людей. Тут були пошкоджені житлові будинки, адміністративні та нежитлові споруди, згоріли автомобілі, виникли масштабні пожежі, а в одному зі скверів утворилася велика вирва від вибуху. Серед постраждалих у районі були й діти.

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Теги: смерть трагедія Київ волонтер

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