В парку «Перемога» 30 липня відбудеться День адопції тварин: як долучитися

Під час заходу відвідувачі зможуть познайомитися із собаками, які шукають дім, поспілкуватися з ними та вигуляти своїх майбутніх улюбленців

Організатори запрошують киян і гостей столиці долучитися до заходу і, можливо, знайти собі друга

30 липня у Дніпровському районі столиці відбудеться День адопції тварин «Разом додому». Захід організовує комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з одним із найбільших притулків для тварин України «Сіріус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Мета події – допомогти безпритульним собакам знайти люблячі родини, популяризувати відповідальне ставлення до домашніх тварин і нагадати, що адопція є найкращим способом подарувати чотирилапим шанс на нове життя», – йдеться у повідомленні.

Захід організовує «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з одним із найбільших притулків для тварин України «Сіріус» фото: КМДА

Під час заходу відвідувачі зможуть познайомитися із собаками, які шукають дім, поспілкуватися з ними та вигуляти своїх майбутніх улюбленців. Фахівці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» також надаватимуть консультації щодо догляду за тваринами, їх утримання та особливостей адопції.

Окрім цього, працівники Служби обліку, реєстрації та адопції тварин вноситимуть домашніх улюбленців в ІС «Реєстр домашніх тварин» міста Києва.

Організатори запрошують киян і гостей столиці долучитися до заходу, підтримати культуру відповідального ставлення до тварин і, можливо, знайти собі друга.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – основи майбутнього Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Нова система спростить власникам доступ до ветеринарних документів, допоможе оперативно повертати загублених улюбленців додому, вестиме облік безпритульних тварин, а також посилить контроль за профілактикою небезпечних інфекційних захворювань, зокрема сказу.