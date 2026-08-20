Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: водія взято під варту

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП на Чоколівському бульварі 19 серпня 2026 року

В результаті ДТП 19 серпня загинули дві жінки віком 52 та 35 років

Підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у Солом’янському районі напередодні взяли під варту. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

23-річному водію, який на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави до 17 жовтня 2026 року.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Чоколівському бульварі фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 19 серпня водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі для громадського транспорту зі сторони вул. Єреванська у напрямку вул. Уманська, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», який їхав попереду.

Після зіткнення з маршрутним автобусом водій Volkswagen Golf влетів у автобусну зупинку фото: Національна поліція України

В результаті ДТП загинули дві жінки віком 52 та 35 років. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження. Зокрема, це чоловіки 33 та 24 років, 67-річна жінка та 18-річна дівчина.

Дії водія кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей – санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.