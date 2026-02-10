Скільки пам’яток культури пошкоджено у столиці та на Київщині за час війни: дані Мінкульту

У Києві задокументовано пошкодження кіностудії імені Олександра Довженка, приміщень театрів та музеїв

Київ та Київська область залишаються серед лідерів за кількістю пошкоджених культурних об'єктів внаслідок російської агресії. За оновленими даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, у столичному регіоні зафіксовано руйнування 172 пам’яток культурної спадщини, повідомляє «Главком».

Руйнування різного ступеня зафіксовані у 21 територіальній громаді області, охоплюючи об'єкти як національного, так і місцевого значення.

Столичний регіон наразі входить до антирейтингу за кількістю знищених бібліотек, клубів, залів та інших закладів культури. Зокрема, у самому Києві задокументовані пошкодження кіностудії імені Олександра Довженка, приміщень театрів та музеїв, що свідчить про цілеспрямовані удари по історичному центру. Загалом по всій території України агресор пошкодив або зруйнував 1685 пам’яток культурної спадщини та майже 2,5 тисячі об’єктів культурної інфраструктури, серед яких мистецькі школи та бібліотеки.

Експерти наголошують, що ці втрати є найбільш масштабними для української культури з часів Другої світової війни. Мінкульт продовжує фіксувати кожен випадок руйнувань для майбутніх міжнародних судів, оскільки відновлення цих пам'яток потребуватиме значних міжнародних зусиль та довготривалої реставрації після стабілізації безпекової ситуації в країні.

Нагадаємо, станом на 25 вересня 2025 року російська агресія призвела до руйнування та пошкодження 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Загалом руйнування зафіксовано у 18 областях та 326 територіальних громадах.

На початку лютого 2026 року російський ударний безпілотник пошкодив будівлю Національної бібліотеки України для дітей. Ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також зафіксовано локальні пошкодження фундаменту, тріщини у стінах і дефекти внутрішнього оздоблення.