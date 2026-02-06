Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
фото: AP

Внаслідок ДТП троє людей загинули на місці, ще семеро отримали поранення 

У Лос-Анджелесі у районі Вествуд сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль спочатку збив велосипедистку, а потім на великій швидкості врізався в будівлю продуктового магазину 99 Ranch Market. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої влади, в результаті інциденту троє людей загинули на місці, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Аварія сталася 5 лютого близько 12:10 за місцевим часом. За словами лейтенанта поліції Ентоні Еспінози, водійка сріблястої Toyota Prius втратила керування після зіткнення з велосипедисткою. Некероване авто виїхало на тротуар, де збило пішоходів, і зупинилося лише всередині відділу пекарні супермаркету.

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили кількох людей, заблокованих під транспортним засобом. Попри зусилля медиків, три особи померли безпосередньо на місці трагедії. Загалом госпіталізовано семеро потерпілих, троє з яких перебувають у критичному стані. Ще кілька людей отримали допомогу на місці та відмовилися від поїздки до лікарні.

За кермом автомобіля перебувала жінка похилого віку (приблизно 70 років). Наразі вона співпрацює зі слідством і проходить медичне обстеження для з'ясування її фізичного стану в момент аварії. Поліція розглядає інцидент як нещасний випадок, ознак навмисного наїзду наразі не виявлено.

Магазин, розташований неподалік кампусу Каліфорнійського університету (UCLA), отримав значні пошкодження. Спеціальні служби перевіряють стійкість конструкцій будівлі. Влада офіційно підтвердила, що серед загиблих та постраждалих немає студентів університету. Стан велосипедистки, яка першою опинилася під ударом, залишається невідомим.

Раніше у США серез сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами. 

Поліція штату була змушена повністю перекрити рух в обох напрямках на південний захід від Гранд-Рапідс. За попередніми даними, внаслідок інциденту є багато травмованих, проте загиблих немає. Для евакуації водіїв та пасажирів задіяли автобуси, які доставляли людей до приміщення місцевої школи, де облаштували пункт допомоги.

Нагадаємо, північний схід США охопив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан. 

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см.

Теги: ДТП США супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення Еймса зрадити ЦРУ було зумовлене не стільки ідеологічними сумнівами, скільки потребою в грошах
Скомпрометував понад 100 операцій. У США помер один з найвідоміших агентів КДБ
7 сiчня, 13:51
Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
8 сiчня, 03:50
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
11 сiчня, 00:58
Паралельно з проурядовими мітингами, біля в’язниці Ель-Родео та центру «Ель-Елікоїде» збираються родичі опозиціонерів
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо
11 сiчня, 10:55
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
11 сiчня, 22:42
Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
Президент Фінляндії Александар Стубб озвучив різку оцінку політики США
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Командувач Європейського командування США провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України
США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні
Вчора, 17:02
США дали силову відповідь на зближення іранського дрона
США збили іранський безпілотник поблизу авіаносця в Аравійському морі
3 лютого, 20:38

Соціум

В Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
В Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін
Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін
Штутгарт частково залишився без світла через аварію
Штутгарт частково залишився без світла через аварію
У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга
У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua