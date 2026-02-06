В Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі

Внаслідок ДТП троє людей загинули на місці, ще семеро отримали поранення

У Лос-Анджелесі у районі Вествуд сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль спочатку збив велосипедистку, а потім на великій швидкості врізався в будівлю продуктового магазину 99 Ranch Market. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої влади, в результаті інциденту троє людей загинули на місці, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Аварія сталася 5 лютого близько 12:10 за місцевим часом. За словами лейтенанта поліції Ентоні Еспінози, водійка сріблястої Toyota Prius втратила керування після зіткнення з велосипедисткою. Некероване авто виїхало на тротуар, де збило пішоходів, і зупинилося лише всередині відділу пекарні супермаркету.

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили кількох людей, заблокованих під транспортним засобом. Попри зусилля медиків, три особи померли безпосередньо на місці трагедії. Загалом госпіталізовано семеро потерпілих, троє з яких перебувають у критичному стані. Ще кілька людей отримали допомогу на місці та відмовилися від поїздки до лікарні.

За кермом автомобіля перебувала жінка похилого віку (приблизно 70 років). Наразі вона співпрацює зі слідством і проходить медичне обстеження для з'ясування її фізичного стану в момент аварії. Поліція розглядає інцидент як нещасний випадок, ознак навмисного наїзду наразі не виявлено.

Магазин, розташований неподалік кампусу Каліфорнійського університету (UCLA), отримав значні пошкодження. Спеціальні служби перевіряють стійкість конструкцій будівлі. Влада офіційно підтвердила, що серед загиблих та постраждалих немає студентів університету. Стан велосипедистки, яка першою опинилася під ударом, залишається невідомим.

Раніше у США серез сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами.

Поліція штату була змушена повністю перекрити рух в обох напрямках на південний захід від Гранд-Рапідс. За попередніми даними, внаслідок інциденту є багато травмованих, проте загиблих немає. Для евакуації водіїв та пасажирів задіяли автобуси, які доставляли людей до приміщення місцевої школи, де облаштували пункт допомоги.

Нагадаємо, північний схід США охопив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан.

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см.