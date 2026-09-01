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Уночі окупанти вдарили по залізничних обʼєктах у Києві: загинуло семеро людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі окупанти вдарили по залізничних обʼєктах у Києві: загинуло семеро людей
Через удар РФ загинули шестеро працівників залізниці
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Перцовський зазначив, що внаслідок удару є «багато руйнувань»

Унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

«Нічні удари балістики по Києву – прицільно по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Балістичний удар забрав життя семеро людей, з яких шість – наші співробітники», – йдеться у повідомленні.

За словами Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Він додав, що десятки працівників змогли сховатися в укриттях і пережити атаку, їм допомагають оговтатися від пережитого.

«Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч – вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили... Але все це – ніщо поруч із жахливою втратою колег. Звʼязуємось із близьким. Всі поруч із ними, щоб пройти цей надскладний час. Гірка до неможливості ніч», – додав голова правління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей.

До слова, російська окупаційна армія майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, 31 серпня у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу.

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Теги: Укрзалізниця Київ війна

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